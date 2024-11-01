港鐵男學生坐月台地板玩手機！職員曾勸起身 2秒後再坐低惹議
撰文：桃樂斯
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無腰骨？近日有網民上傳1張於港鐵站月台所拍的照片，指有穿着校服的學生懶理職員勸喻，堅持坐在月台地面玩手機。樓主目擊該男學生最初是「駁住嘴」站起來，但隨即再坐下，樓主不滿其行為態度，遂拍照公審男學生。
有網民批評該男學生「無家教」，「着住校服都唔顧形象」、「企幾分鐘都難為佢咁」、「懷疑係咪無腰骨，企多陣都唔得」；不過，有人指只要學生的行為沒有影響他人，其實毋須過份苛責。
穿校服男學生坐月台地面玩手機
該網民在threads上傳照片，可見1名身穿校服的男學生，正坐在港鐵月台地面專注地使用手機，樓主表示曾有港鐵職員上前要求男學生起身，但形容對方「駁住嘴咁起身」，2秒後又故態復萌，重新坐回地面繼續玩手機。雖然目測當時月台未有大批乘客候車，但有不少人正沿扶手電梯進入月台，難免會影響排隊，樓主對此感不滿，因而拍照公審對方。
許多網民紛紛批評該學生無家教，「學校無教公德心？」、「以前有句話：面斥不雅，似乎到今天無人會理」、「月台有櫈俾你坐，況且等車都係幾分鐘嘅事，有必要坐地下？」、「企幾分鐘都難為佢咁」、「懷疑係咪無腰骨」、「着住校服都唔顧形象」。惟有人認為若沒有影響他人，則毋須過份苛責，亦不該公審他人。
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