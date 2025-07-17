一家去貴州團！內地媽稱飲「聽話水」買x萬玉石　鑑定只值2,000蚊

喝了「聽話水」？北京1名李姓女子一家7口花了逾4,000元人民幣（約4,400港元，下同）報貴州5天團，發現該團大部份時間是購物行程，行程最後1天被帶到玉石店，一家人被帶入小屋每人發一杯水，喝完後「她（店員）說 刷卡吧，我就刷了，很聽話的刷了」，和老公花了5,000多人民幣 （約5,500港元）買2塊龍牌及39,999人民幣（約4.4萬港元）買了一對龍鳳塊，懷疑是喝了「聽話水」。經珠寶玉石鑑定專家檢查，那對龍鳳塊只值2,000人民幣（約2,200港元）左右，內媒介入下事主和當地旅遊局反映，最終旅行社負責人承諾退款。



北京李女士一家七口今年8月參加了總值人民幣4180（約4570港元）的貴州5天團，人均團費不到600元人民幣，參加後卻發現都是購物行程。（影片截圖）

內媒報道，北京李女子一家7口去年8月花4,000多人民幣報了1個貴州5日團，人均約600人民幣，旅行社提供的行程並未提及購物環節，行程期間4遊覽景點的時間很少，大部份時間是購物，導遊不斷在車上要求消費，「你們要為貴州支援，要給貴州捐助」。

被帶到玉石店 飲「聽話水」

行程最後1天他們被帶到玉石店，一家人進門被帶入1間小屋，每人發了1杯水，李女指她和丈夫喝完後變得離奇「聽話」，「我也不知道這個水是不是聽話水，她說刷卡吧，我就刷了，很聽的刷了」。店員要求2人買玉牌和龍鳳牌當傳家寶，店家即時拿出2塊龍牌，他們就當場即付5,000元多人民幣下單，之後再花39,999元人民幣購買1對龍鳳牌。

李女士在行程最後一天被帶往玉石店，她指店家當時提供了一人一杯「聽話水」給他們喝，令她和另一半變得非常聽話。（影片截圖）

花4萬買玉石 鑑定只值2,000人民幣

事後經珠寶玉石專家鑑定鑑定，該對玉牌是和田玉中的青玉，價值不算高，市值約2,000人民幣，跟購買價格相差20倍。內媒協助下，李女向貴陽市文旅局工作人員反映，職員請她提供購物單據後，翌日獲旅行社負責人聯絡安排退貨及全數退款。

李女士買了一對龍鳳牌，價格為39,999元人民幣。（影片截圖）

李女士買了一對龍鳳牌，價格為39,999元人民幣。（影片截圖）

網民嘲：低價團就應該知道有購物啊

事件曝光後，網民指從團費中就明顯看出是購物團，「報了低價團，就應該知道有購物啊」、「參加低價團就不要隨便買」，亦有指事主想退款就不要謊稱飲「聽話水」，「可以直接說想退款的，聽話水也太離譜了」、「喝了聽話水才不會顯得自己愚蠢啊！」。

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