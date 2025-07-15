中環大媽拉客乘貴價旅巴上山頂！內地男勸遊客勿上當遭狂罵片瘋傳

感謝正義內地男！有內地男於網上發文指出，在中環遇到有大媽欺騙遊客，稱乘搭公共交通工具上太平山頂的排隊人龍很長，然後拉客去乘搭高價旅遊巴。他看不過眼，當場拆穿大媽的語言偽術，告知遊客坐公共交通工具車資只需約10元，大媽眼見賺錢大計被破壞，立馬破防，不斷破口大罵內地男，還拿着手機反拍，內地男全程無奈失笑，涉事影片在小紅書瘋傳。



大媽不滿被內地男妨礙拉客，向他破口大罵。（小紅書影片截圖）

該內地男於小紅書以「大媽在中環拉客被制止後惱羞成怒」為題發文表示，在中環遇到有大媽用高價拉客上太平山頂，「非說公共交通根本排不上隊的這種騙遊客的低端話術」。

目擊中環大媽拉客搭貴價旅巴上山頂

內地男說，本來他對這種事完全無感，但等朋友期間覺得大媽實在太吵，「整個廣場都是她拉客呼喊的聲音」，所以他就過去告知遊客「坐正規交通就好，公交才10塊錢」。

大媽舉機反拍內地男。（小紅書影片截圖）

大媽突然轉身離開，似是一時間解不開手機鎖屏。（小紅書影片截圖）

大媽突然轉身離開。（小紅書影片截圖）

大媽似是忿忿不平，突然又回頭續罵「像死垃圾，媽X，丟臉，垃圾」。（小紅書影片截圖）

大媽似是忿忿不平，突然又回頭續罵「像死垃圾，媽X，丟臉，垃圾」。（小紅書影片截圖）

正義內地男勸遊客勿上當遭大媽狂罵

大媽被妨礙拉客十分氣憤，內地男指出「大媽突然破防了，戰鬥力max，瘋狂罵我，我就笑着不說話，看得出來她真的很急」。

鏡頭一轉，大媽站近內地男問「如果不是9塊錢呢？」。（小紅書影片截圖）

大媽舉機反拍內地男。（小紅書影片截圖）

大媽舉機反拍內地男。（小紅書影片截圖）

影片直擊大媽狂罵：丟臉，垃圾

內地男上載1段55秒拼接影片，片初操普通話大媽大罵「有本事你」，但未有說完這句話，就不斷將手機鏡頭對着內地男拍攝和不斷滑手機，內地男冷笑幾聲，然後大媽就突然轉身離開，似是一時間解不開手機鎖屏。大媽似是忿忿不平，突然又回頭續罵「像死垃圾，媽X，丟臉，垃圾」。

鏡頭一轉，大媽站近內地男問「如果不是9塊錢呢？」，然後又拿着手機反拍，內地男無奈笑問「你要幹嘛？你在這拉客」。大媽怒斥內地男「從中環去山頂9塊錢，這個人說的，這個人正在造謠」。接續的第三段影片就拍到大媽不斷遊說遊客乘搭旅遊巴上山頂。

大媽怒斥內地男，「從中環去山頂9塊錢，這個人說的，這個人正在造謠」。（小紅書影片截圖）

大媽怒斥內地男，「從中環去山頂9塊錢，這個人說的，這個人正在造謠」。（小紅書影片截圖）

接續的第三段影片就拍到大媽不斷遊說遊客乘搭旅遊巴上山頂。（小紅書影片截圖）

接續的第三段影片就拍到大媽不斷遊說遊客乘搭旅遊巴上山頂。（小紅書影片截圖）

網民笑大媽「氣急敗壞」 讚內地男正義

網民紛紛笑言，「你情緒好穩定啊，她看你無動於衷還笑出聲更加爆炸了」、「她瘋狂點手機想發射什麼，笑死」、「越努力越解不開手機」、「快被氣的冒煙」、「她完美演繹了氣急敗壞！」、「快爆血管啦」、「你不知道有句說話『斷人衣食，尤如殺人父母』嗎？難怪她咁激動」。有網民就讚內地男「你幹得好，有正義」、「你很正義和勇敢！社會就是需要你這些好人，給你一個讚」。

另有網民關注大媽是否持有合法工作簽證，建議要報警及舉報，「你就問她『你是合法在做工作嗎？』」、「她有工作簽證嗎？沒有的話，錄了去入境處，讓她以後不可以再來香港」、「沒有牌照載客是違法的，如果有意外乘客得不到保障」、「她這種是非法招客坐車吧？可以報警的」。