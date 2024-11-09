颱風銀杏│3號風球至少到10am　最高8級風　會否掛8號風球看1因素

【銀杏／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】天文台表示，過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸；銀杏環流緊密，但在銀杏與東北季候風的共同影響下，預料本港普遍風力將會逐漸增強，高地間中達烈風程度，亦有幾陣狂風驟雨。



按照現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早於本港以南約300多公里掠過，除非銀杏採取較為偏北路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會甚低；三號強風信號會至少維持至明日上午10時。根據現時預測，銀杏會在明日逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，天文台屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏星期六以超強颱風級別進入本港400公里範圍，星期日進一步靠近香港，但會減弱成強颱風，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至30°C，暫時最高吹8級風。



熱帶氣旋銀杏會橫過南海北部，並在今日逐漸靠近華南沿岸。

天文台預測銀杏港約300公里外掠過

下午4時，超強颱風銀杏集結在香港以南約370公里，即在北緯19.0度，東經114.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏星期六以超強颱風級別進入本港400公里範圍，星期日進一步靠近香港，但會減弱成強颱風，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

銀杏吹襲香港概率。（天文台圖片）

天文台預測銀杏路徑。（天文台圖片）

天文台預測未來九天暫最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至30°C，暫時最高吹8級風。

天文台九天天氣預報

不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。