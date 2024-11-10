港鐵男子推車仔成功入閘！載3大箱貨遭職員截停　網民建議這樣罰

港鐵對乘客攜帶行李尺寸有所限制，但仍有不少人違規！日前有男子於港鐵入閘範圍拖着行李車，並載着3大箱貨物，其間有多名港鐵職員上前截停，之後更帶他到客務中心，猜測是為對方處理退票事宜。



照片引來網民熱議，有人讚揚港鐵職員嚴正執法，「做得非常好」、「一早就應該揸正嚟做啦！」。不過有人就覺得面對不守規的乘客理應收取罰款，而非單純退票，「唔罰錢無阻嚇作用」、「轉個頭等職員走咗又會再入閘」。



有男子拖行李車，載3大箱貨物搭乘港鐵，於閘內範圍被職員截停。（網上圖片）

有港鐵職員截停男子，示意不能攜帶大型行李乘車。（網上圖片）

港鐵職員截停推車仔男子

網上近日流傳一組照片，相信是拍攝於港鐵荔景站，只見1名非華裔男子於港鐵入閘範圍拖着行李車，並載着3大箱貨物，其間有多名港鐵職員上前截停，並檢查對方貨物。其後有職員疑似以手勢示意，指不能攜帶大型物件搭乘港鐵；後續相片顯示港鐵職員帶同該男子到客務中心，可能是為對方處理退票事宜。

職員帶同該男子到客務中心，相信是為對方處理退票。（網上圖片）

職員帶同該男子到客務中心，相信是為對方處理退票。（網上圖片）

職員帶同該男子到客務中心，相信是為對方處理退票。（網上圖片）

網民讚港鐵職員嚴正執法：做得好

有網民大讚港鐵職員嚴正執法，「搭港鐵送貨，車錢都想怪？」、「盡忠職守，今次要讚」、「一早就應該揸正嚟做啦」、「呢啲人運貨係超出咗尺寸，有機會會撞傷啲乘客及老人家、小朋友，千祈唔好俾佢哋走法律罅！唔好隻眼開隻眼閉處理！」、「要恆久執行才算成功」。

惟有人不滿只港鐵向該男子退票，而未有嚴懲攜大型物件搭乘港鐵人士，「退票？唔係出告票？」、「唔罰錢無阻嚇作用」、「佢哋無損失，下次又會再試，博無人捉到」、「如果佢知道俾人捉咗就罰一千，你估佢仲敢唔敢亂嚟？今日俾你捉聽日再嚟過，沒完沒了」、「轉個頭等職員走咗又會再入閘」。

港鐵對攜大型行李有限制

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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網上流傳1張照片，顯示1名身穿白色背心的阿伯坐在車廂內，造型猶如周星馳電影《功夫》的火雲邪神，其前方放有1架手推車，車上有4個大型紙箱，霸佔了車廂內大半條通道。



上載者形容「回到20年前廣州火車，推車仔運貨」，大量網民批評阿伯不能搬大量貨物上車，「好阻路啫」、「2蚊成本賺到笑啦」，有人則笑稱「點敢得罪火雲邪神？」。

