15歲少女與男友口角後墮樓亡　傳看男友手機被拒 　母籲勿亂猜測

馬來西亞近日發生1宗少女墮樓身亡案。當地1名15歲少女在家中與18歲男友發生口角後，自殘手臂並從16樓墮下，當場身亡。隨後警方到場將命案發生時身處單位內的死者男友及死者19歲的「契姐」帶往警局協助調查，尿液檢測初步結果顯示兩人均對毒品呈陽性反應，故警方以危險毒品法令將兩人扣留協助調查。外界一度傳出死者「查看男友手機被拒後墮樓」，惟死者母親反對該說話，堅稱女兒不會自殺，又指不排除事件是意外，希望能還女兒與其男友「清白」。而警方就指案件沒有刑事成分，目前以猝死角度進行調查。



馬來西亞1名15歲少女在家中與18歲男友發生口角後，自殘手臂並從16樓墮下，當場身亡。（示意圖，GettyImages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於上周六（9日）晚上11時45分，馬來西亞檳城發林鎮某公寓內，1名15歲少女在家與18歲男友發生爭執，自殘手臂後從公寓16樓墮下，倒臥樓下泊車位，當場殞命。

死者自6個月大起雙親離異，一直跟隨母親生活，事發時母親外出赴宴，而父親則在吉隆坡。據了解，死者14歲時輟學，目前無業，而她的男友則任職電工。而案發時單位內除了該對情侶，還有少女的19歲「契姐」。

少女墮樓後，契姐即時衝到樓下查看。網上流傳照片指死者男友呆坐一旁車前，不知所措，而契姐則望着少女遺體發呆。警方之後將死者男友及契姐帶回警局錄口供，並於10日清晨將二人扣留。

網上流傳照片指死者男友（左）呆坐一旁車前，不知所措；而死者契姐（右）則望着少女遺體發呆。（網上圖片）

曾傳死者查看男友手機被拒

事件傳出後，外界揣測不斷，一度有指死者「查看男友手機被拒後墮樓」。而死者母親李女士在靈堂接受當地媒體採訪時，駁斥女兒因查看男友手機被拒而墮樓的說法，並質疑相關報導未核實真相。

外界揣測不斷，一度有指死者「查看男友手機被拒後墮樓」。而死者母親李女士在靈堂接受當地媒體採訪時，駁斥相關說法。（示意圖，GettyImages）

李女士強調女兒不會自殺，並透露事發當晚女兒與男友正在客廳休息，她開門讓女兒契姐進屋後，而她見過該名契姐2次。李女士於大約7時16分準備出門赴宴，女兒曾向她表示會與男友及契姐進房休息。李女士雖然不清楚事發過程，但不排除女兒死於意外。

死者母親指女兒男友把女兒「寵成公主」

李女士又透露，女兒與男友拍拖約1年，一直十分恩愛，甚少吵架，她也十分認可女兒男友，指他個性溫和，非常疼愛女兒，「女兒被他寵到像公主」。她指女兒男友不時上來家中，從來沒有對女兒大聲說話過，又會煮東西給女兒吃，還幫忙洗碗。她希望還女兒與其男友「清白」，又指法醫證實女兒身上沒有可疑外傷，希望外界不要胡亂猜測，不要冤枉人。

警方解釋扣留死者男友與契姐原因

東北縣代警區主任李瑞式指，警方於10日凌晨12時3分接獲報案，隨即到現場調查。根據警方調查，死者與男友在案發前曾就查看手機而發生口角，其間2人均用刀自殘手腕，之後死者從公寓16樓墮下身亡。而死者男友與契姐在警局協助調查時，尿檢初步檢測結果顯示兩人均對毒品呈陽性反應，故警方於10日清晨約6時以危險毒品法令將兩人扣留協助調查，並於同日晚上准許保釋。

死者男友及死者契姐的尿液檢測初步結果顯示兩人均對毒品呈陽性反應，故警方以危險毒品法令將兩人扣留協助調查。（示意圖，unsplash）

死者遺體經由解剖驗屍，並於12日舉行葬禮。李瑞式指案件沒有刑事成分，目前以猝死角度進行調查，並呼籲民眾不要揣測案件，以免影響警方查證。警方會等待解剖報告結果，再決定進一步行動。

（綜合）