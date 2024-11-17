15歲少女與男友口角後墮樓亡 傳看男友手機被拒 母籲勿亂猜測
馬來西亞近日發生1宗少女墮樓身亡案。當地1名15歲少女在家中與18歲男友發生口角後，自殘手臂並從16樓墮下，當場身亡。隨後警方到場將命案發生時身處單位內的死者男友及死者19歲的「契姐」帶往警局協助調查，尿液檢測初步結果顯示兩人均對毒品呈陽性反應，故警方以危險毒品法令將兩人扣留協助調查。外界一度傳出死者「查看男友手機被拒後墮樓」，惟死者母親反對該說話，堅稱女兒不會自殺，又指不排除事件是意外，希望能還女兒與其男友「清白」。而警方就指案件沒有刑事成分，目前以猝死角度進行調查。
綜合馬來西亞媒體報道，事發於上周六（9日）晚上11時45分，馬來西亞檳城發林鎮某公寓內，1名15歲少女在家與18歲男友發生爭執，自殘手臂後從公寓16樓墮下，倒臥樓下泊車位，當場殞命。
死者自6個月大起雙親離異，一直跟隨母親生活，事發時母親外出赴宴，而父親則在吉隆坡。據了解，死者14歲時輟學，目前無業，而她的男友則任職電工。而案發時單位內除了該對情侶，還有少女的19歲「契姐」。
少女墮樓後，契姐即時衝到樓下查看。網上流傳照片指死者男友呆坐一旁車前，不知所措，而契姐則望着少女遺體發呆。警方之後將死者男友及契姐帶回警局錄口供，並於10日清晨將二人扣留。
曾傳死者查看男友手機被拒
事件傳出後，外界揣測不斷，一度有指死者「查看男友手機被拒後墮樓」。而死者母親李女士在靈堂接受當地媒體採訪時，駁斥女兒因查看男友手機被拒而墮樓的說法，並質疑相關報導未核實真相。
李女士強調女兒不會自殺，並透露事發當晚女兒與男友正在客廳休息，她開門讓女兒契姐進屋後，而她見過該名契姐2次。李女士於大約7時16分準備出門赴宴，女兒曾向她表示會與男友及契姐進房休息。李女士雖然不清楚事發過程，但不排除女兒死於意外。
死者母親指女兒男友把女兒「寵成公主」
李女士又透露，女兒與男友拍拖約1年，一直十分恩愛，甚少吵架，她也十分認可女兒男友，指他個性溫和，非常疼愛女兒，「女兒被他寵到像公主」。她指女兒男友不時上來家中，從來沒有對女兒大聲說話過，又會煮東西給女兒吃，還幫忙洗碗。她希望還女兒與其男友「清白」，又指法醫證實女兒身上沒有可疑外傷，希望外界不要胡亂猜測，不要冤枉人。
警方解釋扣留死者男友與契姐原因
東北縣代警區主任李瑞式指，警方於10日凌晨12時3分接獲報案，隨即到現場調查。根據警方調查，死者與男友在案發前曾就查看手機而發生口角，其間2人均用刀自殘手腕，之後死者從公寓16樓墮下身亡。而死者男友與契姐在警局協助調查時，尿檢初步檢測結果顯示兩人均對毒品呈陽性反應，故警方於10日清晨約6時以危險毒品法令將兩人扣留協助調查，並於同日晚上准許保釋。
死者遺體經由解剖驗屍，並於12日舉行葬禮。李瑞式指案件沒有刑事成分，目前以猝死角度進行調查，並呼籲民眾不要揣測案件，以免影響警方查證。警方會等待解剖報告結果，再決定進一步行動。
（綜合）