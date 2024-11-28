父債子還？父讓未成年兒子一同簽$XX萬借據　死後1原因被法院作廢

未成年就要幫爸爸借錢？內地1名朱姓男子入稟法院，要求1位兒子代父親償還生前欠下的債務。事緣2018年賈某向朱某借下逾22萬人民幣（下同，約24萬港元）創業，之後朱某提出讓當時未成年的賈某兒子一同簽下借據。此後賈某不但沒有償還債務，更在還款限期到前去世，朱某為此入稟法院，要求賈某兒子承擔還款責任。不過，當地法院以當時賈某兒子被侵害權益，不應承擔法律負任為由駁回申請，有網民就留言「讓未成年兒子簽借據，聞所未聞」、「未成年人簽字效力不能一概而論」。



內地江蘇省常州市賈某男子2018年向朋友朱某借了約22萬人民幣，之後朱某提出讓當時未成年的賈某兒子一同簽下借據。（《暖男爸爸》劇照）

未成年兒子簽了22萬借據

綜合內媒報道，內地江蘇省常州市賈某2018年向朋友朱某借了約22.6萬元人民幣用作創業，之後朱某提出讓當時未滿15周歲的賈某兒子一同簽下借據。常州市鐘樓區人民法院法官助理張亮指，當時朱某為求保險，要求賈某未成年的兒子一同簽字。

此後賈某一直未能欠款，等到還款期限到更不幸去世。朱某入稟法院，要求賈某兒子作為共同借款人，承擔還款責任。不過法律規定，監護人有保障被監護人合法權益的義務，賈某讓未成年兒子簽借據的行為，明顯損害了兒子權益，法院判賈某兒子不應作為欠款人承擔償款義務，駁回朱某申請，最後賈某兒子只需利用父親遺產對債務進行有限度償還便可。

法官助理張亮指，當時朱某為求保險，所以要求賈某兒子一同簽字，不過當時賈某兒子未滿15歲。（影片截圖）

此後賈某一直未能償還欠款，等到還款期限到更不幸去世。（網上圖片）

事件曝光後，有網民留言「讓未成年兒子簽借據，聞所未聞」、「居然是債權人要求未成年孩子簽字？」、「未成年人簽字效力不能一概而論」，也有人認為朱某自以為聰明，今次實屬「聰明反被聰明誤了」。

（綜合）