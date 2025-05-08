這時間後進食增患糖尿病風險！外國研究揭成因　1招為控血糖關鍵

【 減肥／血糖／糖尿病】不吃晚餐，可減低患糖尿病風險？外國有大學研究針對一群有肥胖或糖尿病問題的人士進行飲食實驗，發現人體夜間的胰島素分泌會減少，導致身體代謝葡萄糖能力有限，增加血糖指數，下午5點後進食會妨礙身體調節血糖能力，即使進食同樣份量及卡路里相同的食物，「晚食者」的血糖水平也較「早食者」為高，故認為日落後進食會大幅增加罹患糖尿病風險。



有研究顯示如果於下午5時後進食過量會妨礙身體調節血糖。（《孤獨的美食家》劇照）

以「間歇性禁食」做研究

外媒報道，部份都市人會在日落後不再進食，美國大約10%人以「間歇性禁食」作為飲食方式，每天在規定時間內進食，例如限制24小時內只有6小時可進食，即上午11時到下午5時才進食。目前人們在下午5時後攝取的熱量佔每日45%，會阻礙身體調節血糖能力，愈晚吃飯會增加患糖尿病風險。

同食物份量卡路里 晚食血糖仍較高

西班牙加泰羅尼亞開放大學（UOC）和美國哥倫比亞大學研究員在醫學雜誌《Nutrition and Diabetes》（營養與糖尿病）發表研究，找來26名50至75歲，有超重問題、患肥胖症、糖尿病前期或患有糖尿病人士，分為「早食者」及「晚食者」，以間歇性禁食作基礎，讓2組人在一天內按不同時間進食相同份量和卡路里的食物。結果發現，5點後仍進食人士血糖水平會較高，日落後停止進食有利代謝健康。

醫生指人體在晚間胰島素分泌會減少，令代謝食物葡萄糖能力有限，足以增加罹患糖尿病風險。（示意圖/Unsplash)

晚上胰島素分泌減少

其中一位研究人員Diana Díaz Rizzolo表示，由於人體在晚間胰島素分泌會減少，導致身體代謝食物葡萄糖能力有限，血糖增加，可見晚上大量進食足以增加罹患糖尿病風險。人們的生理時鐘由大腦中央時鐘調節日夜，晚上身體細胞對荷爾蒙改變的敏感度有所下降，妨礙身體調節血糖。

研究亦顯示通過「限制進食時間」，可以更有效利用食物中的葡萄糖及身體胰島素來管理血糖，故管理「進食時間」已成為現時管理心血管健康最新方法。

除此之外哈佛大學亦進行研究，找了16名超重人士遵循固定睡眠和進食時間表，發現「晚間進食」會降低了瘦體素水平，讓人減少飽足感，卡路里燃燒速率也較慢，導致脂肪增長，增加罹患肥胖及糖尿病風險。

（綜合）