港鐵閘內逗留逾2.5小時！小紅書男慘呻被罰$XX　網民︰港鐵多謝你

港鐵是本港重要公共交通工具，外地人來港都會乘搭，但未必知道所有條例。有小紅書男用戶發文表示，早前在港鐵站內逗留超過2.5小時，出閘時即被罰款66元，大呻廣州深圳地鐵逾時逗留只是罰款15人民幣（約16.4港元），相比起來，廣州深圳地鐵「非常人性化」。



許多網民留言指很多外地人不知有這個規則，亦有人表示曾在港鐵站內逗留3小時而被罰款，直言「我都快哭了」。有網民則認為閘內逾時逗留的確需罰款，笑稱「代港鐵多謝你」、「來港消費」。



樓主在港鐵站內逗留超過2.5小時，出閘時被罰款66元。（小紅書圖片）

逾時出閘被66元附加費

樓主在小紅書上載收據，顯示2024年10月19日下午4時許，樓主因「乘車超過限定時間」而被徵收66港元附加費，樓主當時已經繳款。

樓主更分享指，如果乘客入閘超過20分鐘、但少於2.5小時，在原站出入，成人需要支付10元，小童或學生需支付5元，殘障人士或長者則需支付最低額的單程車費；一旦超過2.5小時，無論是原站出入或在其他站出入，乘客都需要支付相當於當時最高額成人或特惠單程車費的附加費。換言之，樓主超過2.5小時沒有出閘。

大量網民留言「港鐵多謝你逾時逗留」、「你為何逗留這樣久？去各個港鐵車站打卡？」。（資料圖片）

網民嘲收費低過最低工資：其實好抵

樓主又指，廣州深圳地鐵逾時逗留罰款15人民幣（約16.4港元），慨嘆「（廣州深圳地鐵）非常人性化」。

帖文引來大量網民留言「港鐵多謝你逾時逗留」、「你為何逗留這樣久？去各個港鐵車站打卡？」、「2.5小時66元，低過香港最低工資，其實好抵」。

港鐵設有逾時出閘附加費

根據港鐵規定，港鐵設有「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行的情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域；乘客在沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費作為附加費。

（小紅書）