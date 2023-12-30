公司聖誕交換禮物！最低預算下同事竟送…　男生意外揭價錢更無奈

聖誕節除了吃大餐，最令人期待的莫過於是拆禮物！馬來西亞有公司舉行不記名的交換禮物活動，每份禮物最低預算為馬幣40令吉（約68港元，下同），可惜有員工拆開後卻發現只是條毛巾，根據附有的標籤在網上搜尋，更揭發售價為馬幣30令吉（約51港元，下同），使原先對交換禮物沒有期望的他倍感失望。事後他的朋友在社交平台分享事件，指毛巾除了價錢不「達標」外，也像是存放一段時間，送禮者疑趁着是次活動借機送出而已，故拍片提醒他人，不要對辦公室裏的交換禮物環節抱有太高期望。



大馬有公司於聖誕舉行不記名交換禮物活動，而每份禮物均設有最低預算。（freestocks.org＠Unsplash）

當事人的朋友在Tiktok帳號「banubino」發布短片，指友人公司於聖誕期間舉行了不記名的交換禮物活動，並規定所有禮物價值不能低於馬幣40令吉。樓主朋友本來對於是次活動將會抽到的禮物沒有期望，但對方都從某跨國居家用品零售店購買了一張價值馬幣70令吉（約119港元）的禮物卡以及一個迷你包，作為神秘禮物。

+ 4

抽獎過後，友人打開屬於其禮物時，樓主形容「他沒有失望，只是有點難過」，因為他得到的只是一條毛巾。樓主指，毛巾上雖然沒有顯示價格，但友人根據毛巾上附有的標籤，在網上搜尋並查詢價格後，得悉毛巾只需馬幣30令吉，顯然未達公司所規定最低預算。

樓主覺得毛巾像是存放一段時間，送禮者想趁是次活動「易手」而已。（GettyImages／示意圖）

樓主認為，馬幣40令吉其實可以買到很多東西，如帽子、水瓶、筆記本等等。不過最令她訝異的不是毛巾售價，而是它看上去猶如存放一段時間，並非為了是次交換禮物而購買，更像是趁機「易手」，故分享友人經歷，希望他人不要對辦公室裏的交換禮物環節抱有過高期望，又提醒個別人士，「如果想送出低於最低預算的東西，至少要隱藏得更好」。

（綜合）