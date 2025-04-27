人妻與鐵騎士遊車河遊到上床！3個字作暗號　老公揭情慾訊息咁做

台灣有人妻與車友遊車河遊到上床！新竹1名人妻非常熱愛騎電單車跑山，還於網上認識另1位男鐵騎士，沒想到雙方竟然由同好變成情人，不僅在短訊中以「老公」、「老婆」互相稱呼，還傳送情慾訊息「都快要被你玩壞掉了」、「想被我抱著睡齁」等，甚至約定以「糖醋魚」作為暗號，數度約會並發生關係。人妻的丈夫揭發姦情後，憤而向男鐵騎士提告並索償精神撫慰金100萬新台幣（約25萬港元）。當地法院審理後，認為人妻與男鐵騎士對話內容已逾越一般男女交往的分際，判男鐵騎士須賠償20萬元新台幣（約5萬港元），可上訴。



台灣新竹人妻網上認識了同樣喜歡電單車的男車友，兩人以「糖醋魚」作為暗號相約外出。（示意圖/Pixabay）

綜合台媒報道，該名新竹人妻與丈夫2022年結婚，婚後兩人育有1名子女。人妻非常熱愛騎電單車到山上兜風，而且交遊廣闊。2024年2至3月期間，丈夫發現妻子經常夜歸，查看手機後竟發現她在網上認識了同樣喜歡電單車的男車友。

以「糖醋魚」作暗號 傳情慾短訊

兩人不僅以老公、老婆稱呼，還以「糖醋魚」作為暗號相約外出，又不時互傳曖昧訊息，「都快要被你玩壞掉了」、「想被我抱著睡齁」、「手給你壓的時候，我差一點睡著」、「那個床都這樣了，跟你的感受當然是一樣」、「老婆，如果你密我沒有回的話，就直接打電話」。

兩人不斷互傳曖昧訊息，最終被丈夫從短訊中發現姦情。丈夫身心受創及精神上遭受打擊，決定向車友提告。（示意圖/Pixabay）

人妻坦承在家中、旅館發生關係

丈夫得悉姦情後立即質問，人妻坦承曾數度相約在車友家中和旅館發生關係。丈夫為此身心受創，精神上遭受打擊，於是決定向車友提告，索償精神撫慰金100萬元。

辨稱只是朋友關係

案件審理期間，車友辨稱沒有與人妻發生過性行為，又指人妻丈夫提出的對話紀錄並非真實對話，而是對方故意冒用人妻身分來試探他。車友也表示與人妻僅是朋友關係，聊天內容是朋友間開玩笑，兩人只有外出喝酒和相約駕車，沒有發生關係，反指人妻丈夫誣陷他。

不過人妻卻在庭上將兩人的婚外情和盤托出，加上有對話紀錄等證據，法官並不採信車友說法，認為他與人妻的對話內容已逾越一般朋友交往。而車友明知女方是有夫之婦，仍與對方發生性行為，屬不法侵害對方配偶間的婚姻信賴基礎，婚姻關係中忠實義務及保持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的身分法益，判他須賠償20萬元。可上訴。

（綜合）