小紅書女搭輕鐵被職員查到無拍卡　即時罰款$370　1原因可獲退錢

港鐵近期嚴打逃票，職員會不定時出現在不同輕鐵站查票。1名港女在小紅書表示，約4個月前雖然趕返工追輕鐵，但自己的確拍卡入閘，但下車時遭職員查閱八達通，發現當時未能成功拍卡，即時罰款370元。港女懷疑當時閘機沒有感應到自己拍卡，於是寫信交代事件經過，最終返回罰款。



大量網民留言指「很多冤案都是不懂上訴，白白罰款」、「誠實的人永遠有回報」，但亦有人質疑是否藉口，「真的是冤案還是佔小便宜？」、「你自己是什麼樣的人自己知道」。港女則解釋，她當時有拍卡動作，而且緊接轉西鐵，「輕鐵個程係唔使錢嘅」。



樓主有一日趕返工，匆忙拍卡入閘登上輕鐵，懷疑感應不到，下車時被職員查閱八達通紀錄，查到她沒有拍卡，即時罰款370元。（示意圖/資料圖片）

趕返工匆忙拍卡 閘機感應不到

樓主在小紅書表示，有一日趕返工，匆忙拍卡入閘登上輕鐵，懷疑感應不到，剛巧下車時被職員查閱八達通紀錄，查到她沒有拍卡，即時罰款370元。事後樓主寫信交代事件和要求退回罰款，過了大約4個月港鐵公司回信表示會寄回支票，最終樓主收到支票取回罰款。

樓主寫信交代事件和要求退回罰款，最終收到支票取回罰款。（小紅書圖片）

其他網民都有類似經歷

許多網民留言指「試過拍唔到卡， 但拍時明明聽到聲，拍出先知未拍入， 好彩冇人查， 有人查都解釋唔清」、「我都試過，東鐵頭等用手機八達通，我以為成功（拍卡），（豈料）有人查，寫信申訴成功，當時無繳罰款」，但亦有人質疑是否藉口退回罰款。

樓主表示，港鐵公司可能有翻查事發閉路電視紀錄，而她當時有拍卡動作，正去轉乘西鐵，「輕鐵個程係唔使錢嘅，加上我係個人八達通，佢check返每日都係咁上下時間搭車，之後會搭西鐵」、「係咁啱嗰次感應唔到」。

（小紅書）

相關報道：網傳輕鐵尾班車多名乘客被查票 職員站滿月台 網民︰場面幾誇張

港鐵前年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，去年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）