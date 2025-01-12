冰室太陽蛋呢個樣！港男不滿貼圖嘲：侍應姐姐話係咁　惹網民圍攻

這不是太陽蛋，怎樣才是太陽蛋？日前有港男到北角某冰室享用早餐，不過當侍應送上太陽蛋時，他疑似嫌蛋白未有煎熟，或混淆荷包蛋和太陽蛋，遂向職員反映，其後不滿形容「姐姐話太陽蛋係咁」，並嘲諷「又學到嘢」，遂貼出照片，隨即惹來網民熱議。



不少人看過圖片後紛紛圍攻樓主，「呢個唔係太陽蛋，咁係咩蛋？」、「反咗就係荷包蛋或煎蛋」、「可唔可以示範『你心中』嗰款太陽蛋畀我哋見識下」。不過有人猜測樓主並非混淆荷包蛋和太陽蛋，倒像是不滿「蛋白太生」，「蛋白煎完仲係鼻涕咁款，明顯間餐廳X煎，完全唔合格」、「可能樓主高要求，要脆邊蛋白全熟蛋黃流心」，不過仍強調，「你可以話佢煎得唔夠熟或太生，但佢真係太陽蛋」。



有港男日前到冰室享用早餐，不滿太陽蛋呈上圖模樣，貼圖公審反被網民圍攻。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港男不滿太陽蛋咁嘅樣！

該港男在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，表示「侍應姐姐話太陽蛋係咁，又學到嘢」。從樓主上傳的2張照片可見，他到位於北角的冰室吃早餐，而他點叫的套餐包含1塊多士以及2隻太陽蛋。其中上方太陽蛋蛋黃呈橙色，而蛋白則呈白色；相反下方的太陽蛋則似是「太生」，因為蛋白仍處於透明狀態，清晰可見質地可呈液體般流動。

網民質疑：你係咪想要荷包蛋呀？

帖文一出隨即惹來網民熱烈討論，不少人直指樓主「唔識嘢」，「呢個唔係太陽蛋，咁係咩蛋？」、「小學雞唔識分太陽蛋？」、「太陽蛋係煎一面，另一面係生」、「可唔可以示範『你心中』嗰款太陽蛋畀我哋見識下」、「你係咪想要荷包蛋呀」、「袋錢入你袋啦擺到明，咁X大個人先第一次食太陽蛋」。有人則揶揄「真係要畀個太陽你？」、「你都係唔好浪費咁多時間喺fb，多啲去Google做下搜尋，例如太陽蛋」、「我見到個笨蛋」。

另有聲音指「蛋白太生」：完全唔合格

惟有人試圖為樓主辯解，認為對方只是不滿「蛋白太生」，「樓主可能覺得生咗少少，仲見到好多蛋液」、「下面超過半隻係生」、「蛋白煎完仲係鼻涕咁款，明顯間餐廳X煎，完全唔合格」、「下面嗰隻無燶邊，生過頭，上面嗰隻就好標準啦」、「太陽蛋其實係要拿個鍋鏟鏟啲油滴熟啲蛋白」、「做得好的太陽蛋蛋白係熟嘅」，但就強調「你可以話佢煎得唔夠熟或太生，但佢真係太陽蛋」。

太陽蛋及荷包蛋做法

其實港式茶餐廳烹煮雞蛋有多種做法，食客可按個人喜好點選太陽蛋、荷包蛋或炒蛋，當中最常見的包括太陽蛋（Sunny-side up egg），及荷包蛋（Over easy egg）。太陽蛋做法是只需煎香一邊，毋須反面，保留着橙紅的蛋黃；荷包蛋則需將兩面煎香，蛋白被煎至全熟，蛋黃被薄薄一層蛋白蓋着，呈半熟或全熟狀態。是次港男上傳的照片，毋庸置疑是太陽蛋。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）