紅磡7旬翁被屈偷貨　雜貨店員扣查3小時終證清白　網民︰非法禁錮

指控他人犯法麻煩拿出證據！1名港女在網上表示，其7旬老父1月7日到紅磡1間蔬果雜貨店購物，其間被職員指控偷竊，稱上個月2日父親光顧時，購買蘋果、枝竹、番薯和番薯粉，但沒有為番薯粉付款，要求「偷1賠100」，總共賠償3,200元。母親通知她到場了解，警員和港女多次翻查片段，最終證實老父沒有偷竊，年老父母全程足足站立3小時，但職員沒有道歉。



港女形容父親事後「激到血壓偏高、面到紅晒冇胃口食嘢」，批評職員「態度肯定有問題，而且完全冇內疚同歉意，大家小心免中伏」。



大量網民留言指「間嘢擺明蝦老人家啦，如果有啲公公婆婆好驚，真係可能畀錢解決算」、「隔咁耐先追究，一嚟就屈3,200蚊, 大家都無單無據，佢講咩都得」、「我覺得佢哋係想屈錢，想啲人怕事畀錢了事」、「同警察講返而家間鋪涉嫌非法禁錮」。



樓主父親如常到紅磡1間蔬果雜貨店購物，但剛剛買完生果突然「被人捉住話偷竊唔畀走，扣住㗎買餸車喺生果舖」。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

母親致電哭訴 港女父親被指偷竊不得離店

樓主在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」表示，1月7日下午5時左右收到母親致電哭訴，稱70多歲的父親到紅磡1間蔬果雜貨店購物時，「被間舖屈佢偷嘢唔畀走」，嚇到樓主立即趕去了解。

樓主抵達後，1名年輕男職員聲稱，樓主父親去年12月2日購買蘋果、枝竹、番薯和番薯粉，職員事後「覺得唔對路，睇返CCTV發覺（佢）只係畀咗3樣嘅錢」，相信樓主父親偷取番薯粉，售價32元，舖頭貼住「偷1賠100」告示，所以要求賠償3,200元，否則報警。

樓主父親稱在店內被指上月偷貨後，「再（被）捉去另外1間同名雜貨舖」。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

父親和男職員各執一詞

樓主一度擔心是否老人家年紀大，忘記為其中1袋貨物付款，於是當場詢問父親，對方肯定自己當日付上足夠款項，之後再到該店購物都相安無事，但剛剛買完生果突然「被人捉住話偷竊唔畀走，扣住㗎買餸車喺生果舖，再捉佢去另外1間同名雜貨舖」，不停要脅賠錢，否則報警了事。

男職員聞言提供「相關片段」，樓主見到事發當日，父母將手上數袋貨物交給該名職員計數，但職員堅持稱樓主父親刻意沒有交出番薯粉，相信有意偷竊。樓主開始發火，警員此時到場，看完影片都有同樣疑問，反問職員是否「自己收漏咗錢要追究」，但職員仍然堅持己見，繼續將多部閉路電視不同角度、但不完整影片「斬件」式提供給警員了解。

警員到場調查。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

警員再三調查 證實誤會

警員詢問樓主父親是否記得當日入舖前有否在其他地方購物。由於父親有固定路線，會先去街市買魚，再到街舖買蔬果，所以他肯定自己當日手持紅色膠袋進入該店，警員根據資料重新放大每段影片，最終在其中1條影片見到樓主父親除了手上紅色膠袋之外，其他貨物均交給該名職員磅重收錢。

男職員本身不相信調查結果，警員要求對方自己定格放大了解，職員才稱屬於誤會。樓主反問「1句誤會就可以影響1個老人家聲譽同人格，仲要浪費人哋時間」，父母全程站了大約3小時。因為警員稱落口供需時，她一度陪母親前去生果店先取回買餸車，打算再去追究，但轉頭已見父親離開店舖，原來警方已處理完事件，「佢話個阿sir叫佢簽名之後就走得」，結果連報案資料都沒有。她無法斷定店舖存心欺詐老人，「但態度肯定有問題，而且完全無內疚同歉意」。樓主指父親當晚「激到血壓偏高、面到紅晒冇胃口食嘢」。

警員翻查影片相信樓主父督沒有偷貨，男職員本身不相信調查結果，警員要求對方自己定格放大了解，職員才稱屬於誤會。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）

網民︰偷1賠100，上市指日可待

帖文引來大量網民討論，「咁寫偷1罰100倍，上市指日可待」、「我覺得佢擺明屈錢，恰啲阿伯阿婆冇記性」、「日日打畀食環署話佢啲貨阻街」、「可以反告！去評估心理創傷！要佢賠償！離晒譜！」。

（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）