工人修理街燈　用梯子爬頂再瞓身換燈　網民嘆換人後一舉動更危險

高空作業，必須做足安全措施，切勿為了貪方便或節省成本而掉以輕心。最近有網民在facebook分享影片，顯示有工人正在維修街燈，他們全程僅以梯子靠着燈柱，其中1人有扣上與燈柱連至的安全吊帶，另外1人卻沒有任何安全措施，便直接爬梯，半身傾斜地修理街燈，引來片主直呼「年尾流流保重身體」。



有網民在facebook分享影片，顯示有工人正在維修街燈，他們全程僅以梯子靠着燈柱。（影片截圖）

有工人高空作業零安全措施

片主日前在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」分享影片，先後顯示有2名工人修理街燈，起初1名工人扣上安全吊帶，該吊帶與街燈連接，他疑似正在換下燈泡；影片後半部份則是另一工人「上場」，疑為維修工作收尾，而他身上完全沒有任何安全措施，單單以右手靠着燈柱延伸部份，雙腳踩在梯子上，全身傾斜地作業。

片主：年尾流流保重身體

片主不禁在帖文中表示，「街燈唔係有吊臂車升個人上去做嘢咩？年尾流流保重身體」。影片一出，亦引來大批網民熱議，「個個以為自己係超人，又縮數，貪方便，有事唔好怪人」、「吊車錢照收」、「外判咗，得鬼閒理你，仲之唔死人就當無事」、「唔使擔心佢，擔心係佢下面經過嘅街坊，不過而家周圍都係咁，要出少啲街」、「連簡單的升降車都沒，外判愈來愈流」，另外也有網民直指相關公司已違反法例規定，「2米高用梯……直接犯咗勞工法例」。

高空作業應設合適工作平台

根據勞工處《高處工作安全概覽》，當在離地面不少於2米之處工作時，應為工人提供合適的工作平台，例如動力操作升降工作台、竹棚架、金屬棚架、懸空式竹棚架、吊船等在香港較為常見。另外，進行高處工作時，如為工人提供工作平台及安全進出口並不切實可行，便應使用全身式安全吊帶，使用全身式安全吊帶配合獨立繫穩錨固裝置或防墮系統，是別無其他選擇下的防墮保護方法。