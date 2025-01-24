仁愛堂流動中醫醫療車進駐東涌迎東邨　免費中醫紓緩癌症不適服務

政府近年積極增加公營房屋數量，並於2023年推出東涌新填海區第99區公屋發展計劃，興建5座公屋，當中一座更是全港首座「組裝合成」公屋，希望有助加快公營房屋的的落成速度。為配合東涌第99區的發展，仁愛堂流動中醫醫療車率先部署並進駐鄰近的東涌迎東邨，滿足當區居民的醫療需求。



仁愛堂圓玄學院綜合醫療車為東涌迎東邨及東涌第99區居民提供中醫內科及針灸服務。（仁愛堂提供）

成功進駐東涌迎東邨

為滿足更多公共屋邨居民及基層市民的醫療需求，仁愛堂流動中醫醫療車一直積極聯繫不同持份者包括地區協辦機構、區議員以及關愛隊，進駐更多新落成公共屋邨。仁愛堂流動中醫醫療車的服務點除了遍佈港九新界，車隊亦一直努力滿足離島區市民的醫療需求，積極開拓東涌的服務點。於2024年8月，仁愛堂圓玄學院綜合醫療車成功進駐東涌的公共屋邨 - 迎東邨，為區內居民提供中醫內科及針灸服務。

於仁愛圓玄學院綜合醫療車駐診的李翹宏中醫師，除了為當區居民提供中醫內科及針灸服務，亦同時參與「仁愛堂中醫紓緩癌症不適服務計劃」，幫助有經濟困難的癌症康復者接受免費針灸治療服務。（仁愛堂提供）

為東涌第99區居民及早部署醫療支援

正在興建的東涌第99區5座公屋，預計於2025年落成。仁愛堂圓玄學院綜合醫療車率先進駐鄰近的東涌迎東邨，不但能為現時當區居民提供便捷的中醫內科及針灸服務，隨著東涌第99區5座公屋的落成，相信亦能夠為新入伙大約4,800個單位居民提供及時的醫療支援。

仁愛堂幫助有經濟困難的癌症康復者接受免費針灸治療服務。（仁愛堂提供）

迎東邨服務點會同時參與「仁愛堂中醫紓緩癌症不適服務計劃」，幫助有經濟困難的癌症康復者接受免費針灸治療服務，合資格的癌症康復者可於以上東涌迎東邨服務點接受免費針灸治療服務，幫助他們固本培元、改善生活質素。