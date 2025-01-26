蛇年2025│慈雲山年宵極冷清照片瘋傳　網民6分鐘行完：覺得尷尬

農曆新年當然要行花市辦年貨，今年全港有15個年宵花市，其中銅鑼灣維園及旺角花墟的花年人流旺盛，但有個別花宵則吹冷風，而慈雲山邨的花市情況更是十分冷清，不但人流不多，連攤檔也少得可憐，相關照片在網上瘋傳，引起網民熱議。



有網民稱實地到過慈雲山花市，目測全場只有6至7檔乾貨，另有10檔賣年花等濕貨，「美食區」則只有2個年輕人在賣魚蛋。樓主稱走進去行了6分鐘便走出來了，「真係行完都覺得尷尬」。另1名網民在高處拍下這個花市的實況，只見大大的球場中有零零星星的攤檔，連排隊區的圍欄範圍也大過攤位的佔地。



帖文引來不少網民議論紛紛，「花市大到呀...個球場」、「遠睇以為疫苗中心」、「有錢嘅飛走晒啦！」、「香港人都上晒大陸繽紛啦」。



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樓主指慈雲山年宵人流不多，連攤檔也少得可憐。（fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

「等候區」面積比攤檔範圍更大

有網民早前在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上發文及發相，稱晚上9時去到黃大仙慈雲山邨中央遊樂場舉行的慈雲山花市，可是現場見到不但人丁單薄，人流管制的「等候區」面積比年宵市場本身更大，年宵攤檔也不多，全場只有6至7檔乾貨，售賣的似是夜冷貨品，另有10檔賣年花等濕貨。而一向深受市民歡迎的美食區，就只有2個年輕人用1張膠枱放2個電磁爐在賣魚蛋。

慈雲山年宵的管制人流區比攤檔佔地更大。（Facebook圖片）

慈雲山年宵的管制人流區比攤檔佔地更大。（fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

網民6分鐘行完花市

樓主表示行到9時06分便行完全場所有攤檔，即耗時約6分鐘，他形容「真係行完都覺得尷尬，政府一年前雷霆萬鈞，夜繽紛三分鐘熱度已蕩然無存」。而有另1名網民亦發相，同樣拍下這個花市的冷清情況，嘲諷「花市喎所謂，踢波有咁光就好啦」，相片見到整個球場燈火通明，但因極小攤檔而顯得空蕩蕩，而且人流極稀少。

維園年宵有不少民眾到場。（周令知攝）

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老友記過門不入：話費事行

帖文一出即被瘋傳，不少網民也慨嘆，「欄杆仲多過檔口」、「遠睇以為疫苗中心」、「花市大到呀...個球場」。有人認為花市冷清，是因不少人趁農曆年假外遊或回內地消費所致「有錢嘅飛走晒啦！」、「香港人都上晒大陸繽紛啦」，也有人也替商戶難過，「檔主有無覺得做咗水魚呀」，更有人稱有老人家到門口也不願入去，「我帶老友記去咗2次，有老友記報咗名，去到見到個場咁細寧願唔落車，話費事行」。