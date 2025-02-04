過年聚餐大魚大肉！鯁魚骨病患急增　杭州醫院設「魚刺夜診」應對

農曆新年聚餐飯桌上總會有魚，以取其年年有餘之好意頭，不過進食時就要小心些。杭州有醫院特設的「（魚刺）異物內鏡專病夜門診」，每年農曆新年期間都會忙得不可開交，因為被魚骨鯁到的病患增加，大多患者都是進食魚肉時說話或嬉鬧，導致魚骨卡喉。醫生提醒民眾進食魚肉時不要狼吞虎嚥，也不要邊吃邊說話，如不慎被魚骨鯁到，也切勿誤信坊間「土方法」，以免造成反效果。



杭州有醫院特設的「（魚刺）異物內鏡專病夜門診」，每年農曆新年期間都會忙得不可開交，因為被魚骨鯁到的病患增加。（微博圖片）

綜合內媒報道，中國杭州師範大學附設醫院的「（魚刺）異物內鏡專病夜門診」自除夕晚上6時30分開始就忙碌起來。原來每年農曆新年期間，該部門就會接診不少「魚骨鯁喉」的病患。患者多為中青年，大多是晚上聚餐進食時，因為邊吃邊說話或嬉笑打鬧而被魚骨卡住。

除夕夜1晚接診20人

該院耳鼻咽喉科副主任醫生解道宇指，單單是除夕晚上，他們就接診了20位病人，其中17個為魚骨卡喉患者，故一晚就拔了17根魚骨，「大部份魚刺卡在扁桃體或舌根位置，用鑷子取出就可以，但也有一些魚刺卡得較深，比如在會厭谷、舌根、梨狀窩和食管入口等處，就需要喉內鏡輔助取出」。

醫生指患者多為中青年，大多是進食時邊吃邊說話或嬉笑打鬧而被魚骨卡住。（GettyImages）

曾有患者鯁骨5個多月才經手術取出

該院的「魚刺（異物內視鏡）夜間門診」部自2021年起開設至今，短短數年已累計拔除約3萬根魚骨，累積了不少臨床經驗。過往甚至有患者被魚骨鯁到5個多月，延醫數月令魚骨刺穿食道、深入頸部肌肉層引致發炎流膿，最終經2小時手術取出。而在去年，耳鼻喉科就幫助了約8,000個咽內異物患者，當中絕大多數是被魚骨鯁到，其他還有被雞骨、瓜子殼、蝦殼和蟹殼等卡喉的患者。

解道宇提醒民眾，吃魚時要細嚼慢嚥，盡量吃魚時不說話、說話時不吃魚，也不要喝最後一口魚湯，慎防魚骨；而裝有假牙的長者或因吞嚥感覺不靈敏而較易出現誤吞，故吃魚時要格外注意；至於給孩子吃的魚肉也要先用筷子夾開看看，確保已剔除魚骨。

醫生提醒民眾，吃魚時要細嚼慢嚥，盡量吃魚時不說話、說話時不吃魚。（GettyImages）

亂用坊間「土方法」或致反效果

另外，魚骨鯁喉處理不當或致嚴重後果。坊間傳言的一些「土方法」如被魚骨鯁到時吃飯、吞饅頭、喝醋等，或致反效果。因為強行吞嚥白飯或饅頭可能令卡住的魚骨進一步嵌入食道，令取出難度增加，甚至引致食道損傷及感染；醋則無法於食道停留，無從達至軟化魚骨的目的。

醫生建議誤鯁魚骨如何處理

他提醒，被魚骨鯁到的正確做法是先避免繼續吞嚥硬質食物，可嘗試透過輕輕咳嗽將魚骨排出，如果可看見魚骨，便自行用鑷子取出。但如果未能看見魚骨或者以上方法不奏效，應禁止飲食，馬上前往就近的醫院耳鼻喉科求醫，由醫護人員處理。

（綜合）