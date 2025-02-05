沙田壽司郎男童舔薑片夾瘋傳！家反應惹議　壽司郎：將採嚴厲措施

教育子女正確行為是為人父母的責任。有食客日前於沙田新城市廣場的壽司郎分店用餐時，赫然發現鄰座有男童穿着涼鞋跪坐在椅上，右手拿着公用薑片夾放在口中舔舐，身旁大人並未有制止，直至男童不慎「甩手」，薑片夾跌在地上，身旁大人亦無責罵或教育。網民批評，「好惡心，點解屋企人可以唔鬧？」、「唔想教真係唔好生仔，累人累物」。



香港壽司郎今日（5日）於官方facebook發聲明指出，「涉事店舖內所有餐桌上之薑片已經銷毀，並為店內所有薑片容器及薑片夾進行徹底清潔及消毒」，又對事件予以嚴正譴責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段，另為避免未來發生同類事件，目前在考慮更改薑片的提供方式。



有食客日前於沙田新城市廣場的壽司郎分店用餐時，赫然發現鄰座有男童穿着涼鞋跪坐在椅上，右手拿着公用薑片夾放在口中舔舐。（Threads影片截圖）

該壽司郎食客周二（4日）於社交平台Threads發文上載一段14秒影片及兩張照片。影片可見，鄰座有男童穿着涼鞋跪坐在椅上，右手拿着公用薑片夾放在口中舔舐，男童舔了10秒身旁大人及女童卻未有制止，若無其事繼續進食。

隨後男童不慎「甩手」，薑片夾跌在地上，當時身旁大人感覺到有東西掉下，欲伸手接住，又低頭察看，但男童及大人均未有撿起地上的薑片夾。發文食客不齒鄰座行為，拍片後立即通知店員，店員隨即前來撿走薑片夾。

點擊睇男童連鞋跪坐舔薑片夾過程▼▼▼

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網民直斥既不衛生又易生危險，不滿身旁大人未有即場教育，「好彩佢整跌咗，唔係舔完放返喺檯或原位，起碼依家會俾職員執返去洗先」、「其實個夾有啲尖，點會俾細路攞入口，唔安全又唔衛生，咩家長？」、「仲有對鞋踩埋上凳，真係無家教！」、「而家啲家長驚細路㗎，唔俾佢舔一陣又喊㗎啦，總之個細路想做咩就做咩」 。

有網民分享經歷，「好多父母帶住小朋友食壽司郎就顧住自己食！上次見到有個細路不停伸手搞輸送帶啲壽司，同埋架上嘅餐具，父母完全唔理，直至我隔住條輸送帶大聲喝止咗個細路，父母先有意識叫個細路坐返低」。

壽司郎提供免費薑片予食客，並連夾子放置於桌上任食客自取。（Threads圖片）

香港壽司郎今日（5日）於fb發聲明指出，作為一家重視食物安全和顧客體驗的企業，非常關注事件，已即時跟進，強調「涉事店舖內所有餐桌上之薑片已經銷毀，並為店內所有薑片容器及薑片夾進行徹底清潔及消毒」。

壽司郎表示，對於今次事件引起公眾及其他顧客對壽司郎食物衛生的擔憂及安全疑慮，香港壽司郎予以嚴正譴責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段。為避免未來發生同類事件，壽司郎目前在考慮更改薑片的提供方式。