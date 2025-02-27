輕鐵阿婆播歌！港女勸不聽爆罵戰兼互拍照　網民轟陋習：乞人憎

乘搭公共交通工具時，使用手機時應注意聲量，以免影響他人！有港女在網上發帖，指日前搭乘輕鐵時，身旁有老婦用手機大聲播歌，她覺得甚是煩擾，於是有禮請地對方戴上耳機，不過老婦回覆指未攜帶耳機。樓主於是要求老婦「熄咗（應用程式），唔好播歌」，惟對方懶理勸阻繼續播歌，雙方頓起爭執，更拿手機互拍。樓主不滿老婦「惡人先告狀」，故於在網上貼圖公審。



帖文惹來網民熱議，不少人都批評老婦行為自私擾人，「點解啲老人家成日唔肯用headphone」、「好乞人憎」、「大大聲播歌唔知錯，仲惡返人轉頭」。有留言建議這樣反擊，「以其人之道還治其人之身」、「建議下次開大喇叭播大悲咒」、「下次播黑板或發泡膠摩擦聲，好多頂唔到兩秒」。



有港女日前搭乘輕鐵時，遇老婦於身旁大聲播歌，結果觸發罵戰。（示意圖／資料圖片）

港女搭輕鐵 遇老婦大聲播歌

樓主在threads上傳2張照片，不滿指「呢位女士搭車播歌，真係好嘈」。從相中可見，當時樓主正搭乘輕鐵，而身旁坐着1位穿着桃紅色外套、戴眼鏡的婦人，她左手手持電話，相信因為她手機播放聲量而和樓主起爭執。

老婦無視勸阻 雙方起爭執

樓主指，最初她曾禮貌地勸喻對方戴上耳機，不過老婦回覆：「無（耳機）。」她於是要求「熄咗（應用程式），唔好播歌」，卻遭無視，無奈下只好拿出手機假裝拍攝對方，想讓對方有所收斂。豈料老婦同樣拿起電話反擊，稱「我唔識影相呀吓？」，然後拍下樓主的樣貌。樓主不滿老婦「惡人先告狀」，故於網上貼圖公審，「既然位女士唔覺自己有錯，又影埋我相，咁我唯有先過佢po出嚟啦」，又稱「有無人識佢，幫手教吓佢啦」。

港女搭乘輕鐵，旁邊坐着1位穿著桃紅色外套、戴眼鏡老婦。（threads圖片）

老婦手持電話，因播放聲量問題而與樓主發生爭執。（threads圖片）

網民斥大聲播歌行為自私

許多網民都批評老婦行為自私，且極度擾人，「真係好討厭」、「唔知點解越嚟越多呢啲X街」、「我老X都係，耳仔差聽唔清，又唔肯戴耳機，係要炸全屋」、「同佢講：『你跌咗嘢，你跌咗公德心啊，收細聲啲啦，唔該』」、「大大聲播歌唔知錯，仲惡返人轉頭」。

建議這樣反擊缺德行為

有人建議遇到大聲播歌人士，可以這樣反擊，「對住呢啲人要先下手為強，一開波就X佢」、「（要）以其人之道還治其人之身」、「建議下次開大喇叭播大悲咒」、「下次播黑板或發泡膠摩擦聲，好多頂唔到兩秒」、「試下大聲啲，等左右隔籬都聽到：『阿姐，成架輕鐵都陪你聽歌啦，收斂吓啦』」。有留言則認為公共交通工具或公眾地方應張貼《請將音量收細勿騷擾他人》指引，「如果有呢張指引，就有理由請佢落車」。

有網民認為公共交通工具，或公眾地方應張貼《請將音量收細勿騷擾他人》指引，以免受噪音滋擾。（示意圖／資料圖片）

（threads＠melody_scy）