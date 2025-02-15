凌晨搭港鐵被困「落閘」彩虹站？乘客：睇嚟要喺度過夜　港鐵回應

搭港鐵竟然會被困站內無法離開？有乘客於凌晨搭乘港鐵，準備步出彩虹站時，驚見出口處已被拉上鐵閘，他和同行友人因而被困站內，無奈自嘲「睇嚟要喺度過夜」，但他就未有透露事件結局如何。



片段被轉載至其他社交平台，有人笑稱「成就解鎖」；不過有人就質疑事件真偽，「特登匿埋唔走咋？」、「扮晒嘢啦，落去搵站長就出到去啦」、「被困？唔會打3條9？」。



港鐵回覆《香港01》時指，翻查相關記錄，相信事件發生於2月11日（周二）凌晨。當時尾班車已於彩虹站開出，車站職員正陸續關閉車站各個出入口。期間，職員留意到有2位乘客仍在A2出入口逗留，已即時安排他們離開車站。



有乘客日前於凌晨搭乘港鐵，驚見出口處被拉上鐵閘，稱被困於彩虹站內。（資料圖片）

凌晨搭乘港鐵 被困於彩虹站內

有網民於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」轉載1條源自threads的片段，可見現場為港鐵彩虹站的A2出口，有乘客疑於深夜被困在站內。片中顯示，當時出口處已拉上鐵閘，事主以及同行友人則呆在原地，其中有人疑對被困一事感到無奈，以普通話稱「臥X」。

記者翻查社交平台threads，找到疑似事主所拍的片段。事主上傳片段時間為周三（12日），指被困時約凌晨1時24分，他於是在帖文自嘲，「睇嚟要喺度過夜」。

片主和友人被困於港鐵彩虹站內。（threads影片截圖）

出口處已被拉上鐵閘，片主笑稱「睇嚟要喺度過夜」。（threads影片截圖）

網民質疑事件真偽：唔識打3條9？

片段引來網民熱議，有人對事主遭遇感到匪夷所思，笑稱「成就解鎖」、「港鐵是我家」。惟更多人質疑事主為拍片而故意躲藏站內，「特登匿埋唔走咋？」、「被困？唔會打3條9？」、「扮晒嘢啦，落去搵站長就出到去啦」、「就算落咗閘，地鐵都仲有工作人員喺裏面」、「地鐵夜晚施工都有夜間出口，就算無，去到按電話公仔一定有人應機」。

根據港鐵官方網頁顯示，觀塘綫往調景嶺以及觀塘的尾班車，開出時間分別為凌晨12時40分以及凌晨1時，乘搭尾班車的乘客須於列車服務結束前及於月台開出前最少5分鐘入站。

（facebook，threads）