攞着數？代購物後男生稱「不想收零錢」　同事轉帳金額少咁多傻眼

不論有心或無意，都不可以佔別人便宜。台灣有男生在網上表示，為同事購買物件，盛惠1,249新台幣（約318.9港元），要求對方轉帳時明言「因為不想拿零錢」，言下之意不想收回有零錢的現金，惟同事轉帳時竟「齊頭」1,200新台幣（約306.4港元），足足少了49新台幣（約12.5港元），台男形容「雖然也不是很缺那些錢，不過總覺得不太舒服」。



許多網民笑言「不想拿現金零錢，不代表電子轉帳可以不付零錢」、「同事真傻或假懵？」、「為何同事不給1,300新台幣（約331.9港元）呢？」。



樓主為同事購買物件，盛惠1,249新台幣，要求對方轉帳時明言「因為不想拿零錢」，詎料同事只轉來1,200新台幣。（《和解在後》電視劇照）

購物1,249新台幣 同事只付1,200新台幣

樓主在Threads表示，早前替同事購買價值1,249新台幣（約318.9港元）物件，交貨後要求對方轉帳，理由是不想收取零錢，即不喜歡現金零錢，但電子轉帳時理應收足數。惟未知同事是會錯意或有心，只把整數1,200新台幣（約306.4港元）轉帳給樓主，即少了49新台幣（約12.5港元）。

同事電子轉帳時竟少付49新台幣，樓主稱「雖然也不是很缺那些錢，不過總覺得不太舒服」。（《和解在後》電視劇照）

網民︰怎麼會有人覺得轉帳可以抹零頭

樓主坦言自己並非缺該筆零錢，但「總覺得不太舒服」。大量網民留言「麻煩人買東西還要佔人便宜」、「跟他說 『有一筆1,200新台幣（約306.4港元）是你轉的嗎？因為金額不對跟你確認一下』」、「不懂怎麼會有人覺得轉帳可以抹零頭 」。

（Threads）