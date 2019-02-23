【操控心理學】辦公室物品洩漏性格秘密　枱頭愈整齊愈難相處？

在重視團隊合作的時代，人在職場上多少要摸清上司或同事的喜惡，以免得罪了對方也未知道，最終惡果自負。然而，態度過於客氣的話，難免使人際關係變得疏離拘緊，無法建立融洽的同事關係。準確解讀工作伙伴的行為心理、適當地拿捏當相處方式和距離，已成為每個打工仔的必修課。 為了讓人看透各種人際關係，台灣趣味心理學會出版新書《情緒行為操控心理學》，收錄了250項人際感情心理技巧，以及5項與人互動的讀心秘技，藉由姿勢、手腳動作、神色、聆聽與說話姿態、用語，助讀者準確掌握他人心理，奪回一段關係中的相處主導權。

職場人際關係複雜，若能提前解讀各人喜惡，合作起來也方便一點。圖為示意圖。（Getty Images）

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以下是《情緒行為操控心理學》的內容節錄：

有人愛把辦公桌上的東西整理得井井有條，也有人非常討厭整理。圖為示意圖。（資料圖片）

辦公桌上物品，洩漏性格秘密

世上有人愛把東西整理得井井有條，也有人非常討厭整理。因此，我們才能從辦公桌的狀態解讀一個人的個性。

先說說把辦公桌整理得井井有條的人吧，他們的自我管理能力很高，常會察覺一些細微的小事，不過在人際關係上有不愛與同事交際，對主管也有不願敞開心房的一面，是不太好相處的類型。

辦公桌上擺放了與工作毫無關係的吉祥物、人偶，以及一些興趣類的擺飾之人，則是屬於自我中心的類型。這種人有著不管什麼事情都會以自己為中心來思考的傾向，較欠缺協調性。舉例來說，任何公司裡都有的那些不管職場整體情況，想請假就請假的人，就是這種類型的。

而辦公桌上疊著一大堆文件和書，導致幾乎看不見桌子的人，簡單來說，個性就是大剌剌的。這種人或許不拘小節，但是在與人工作的時候，也會試圖維持自己的步調。此外，他們還極有可能搞丟重要的文件，成為麻煩製造機。

會對某些事情做出誇飾表現的人，多半都是不擅長抑制情緒的。圖為示意圖。（Getty Images）

反應誇大的人，易爆發怒氣

只不過是吃了最近人氣很旺的冰淇淋，有些人就會用：「我從來沒吃過這麼好吃的冰淇淋！嚇死我了，連我的人生觀都改變了！我以前吃的冰淇淋到底是什麼玩意兒啊！」這種誇張的方法形容。

「我第一次見到那麼聰明的人！原來世界上真的有那麼聰明的人呀，搞不好會得諾貝爾獎呢！」像會這樣過度稱讚他人的人，也是同一種類型。

碰上這種類型的人，一開始或許會覺得「這個人真有趣」，因而被他們吸引；不過在相處了一段時間後，應該就會漸漸地覺得「煩」了。當走到那個時候，相處也就差不多該結束了，接下來還是將彼此的關係定位在「一個認識的人」比較妥當。

會對某些事情做出誇飾表現的人，多半都是不擅長抑制情緒的。因此，在他們轉而陷入負面情緒時，通常也無法壓抑負面的感情，有時還會爆發不滿。尤其是當我們一邊懷抱著覺得對方「很煩」的心情與對方相處的時候，這樣的感受一定會在不久之後傳達給對方。接著，對方就會開始累積對你的不滿，並且很有可能在之後對你爆發出這些不滿。

一個人選擇座位的方式，能反映其權力慾望的輕重。圖為示意圖。（資料圖片）

座位選裡面的，權力慾望較重

還有另一種選擇座位的觀察方式，就是看人坐在房間內部，還是坐靠外側的地方，這一點也能成為探索個性和心理的線索。

舉例來說，靠著房間內部牆壁坐下的人，多半是在心理和立場上處於優勢的人。實際上，公司老闆等在開會時都會坐在房間的最裡面，背對牆壁坐鎮。這和人體的構造有關，由於人類的視野局限於前方，所以會不斷地對後方感到不安，於是坐在背後安全的地方，就成為團體上位者的權利。

因此，這種人會同時擁有下列二種心理—其中一種是源自於想讓自己看起來很偉大的需求，他們想坐在可以盯著人們從入口進來的最裡面座位，誇飾自己的存在，換句話說，就是熱愛權力。

另一方面，由此也可以窺見他們害怕碰到麻煩或怕被壞事牽連的膽小之處。對自古以來的傳統座位順序，也就是「上位、下位」執著得近乎神經質的人，就算自己沒坐到上位，也是很愛權力的類型。

書名：《情緒行為操控心理學》（方言文化）

作者：趣味心理學會

譯者：羊恩媺

為了解開人類心理之謎及秘密所組成的研究團隊，探索不可思議的心理機制，同時將研究成果活用於現實生活而日日努力。

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。