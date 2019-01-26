一秒激嬲車主！台婦撞跑車阻對方報警：一點點刮痕自己吸收就好

遇上車禍後，車主報警才能保障自己的利益及公平性，但台灣日前有網民上載片段，只見一名婦人懷疑駕車時撞上跑車，卻不停阻止跑車車主報警，並向對方說起教來，稱「報警是浪費社會資源」、「人不要那麼自私，一點點（刮痕）我們自己吸收就好」，令車主瞬間被激嬲，反擊道：「為什麼要自己吸收，那我保險是買假的？」

一名婦人懷疑駕車時撞上跑車，卻不停阻止跑車車主報警，並對對方說起教來，稱「報警是浪費社會資源」。（爆廢公社fb片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網民於facebook群組「爆廢公社」上載片段，一名婦人開車撞上一輛市價值300至400萬台幣的Lexus RCF跑車，車主於是下車，打算報警處理。不過婦人卻立即上前阻止，跑車車主於是解釋「不管是我撞你或你撞我都要報警」，惟婦人未有停止，更開始對跑車車主說起教來，「我跟你講你幾歲我幾歲？你聽得懂嗎？你這是浪費社會資源」。

+ 3 + 2

婦人繼續說，「你只有那一點痕，你浪費社會資源來處理這樣的一點痕。先生！這世界很廣大，有很多更重要的事需要處理，你要警察來處理這一兩道痕你過得去嗎？」還強調「我今天不是不賠你」。

跑車車主遂解釋，報警是為了有公證人作筆錄，才能請保險公司處理，但婦人仍不放棄，大呼：「不是啦，你要看大小事」，其後更斥責跑車車主：「先生！人不要那麼自私，一點點（刮痕）我們自己吸收就好」，此時車主真的被惹惱了，忍不住回嘴：「為什麼要自己吸收，那我保險是買假的喔？」

一名婦人懷疑駕車時撞上跑車，卻不停阻止跑車車主報警，並對對方說起教來，稱「報警是浪費社會資源」。（爆廢公社fb片段截圖）

影片曝光後引起網民熱議，最終車主現身指，婦人在到了警局後聲稱，她駕車時只是「低頭一秒」，跑車就倒後撞上她了，婦人又指自己感覺自己是「沒有動、踩煞車」，令車主大感無奈。而當時跑車車主的一名同行友人續指，雖然她在警局報稱被撞，但在車禍現場等待警察時，卻想塞下3000元台幣（約764港元）給他們，「她說這樣就夠修車了」。

許多網民都支持跑車車主的做法，指如果事實真的如婦人所言，婦人應不用擔心對方報警，「是在心虛什麼」、「撞到人還大聲說人家自私，神邏輯」、「即使要私了，亦要在警察在場公證下做」。

（三立新聞網、TVBS）