曲架犬雙雙被棄垃圾桶　全身滿布跳蚤　被救後獲美女護士悉心照顧

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近日英國有兩隻曲架犬被發現遭遺棄在垃圾桶中，幸得清潔工人及時發現，才不致在寒冬中凍死，兩隻僅8星期大的狗狗當時全身滿布跳蚤及泥土，隨即被送往附近的獸醫診所治療，更獲美女護士悉心照顧，不少人都表示想領養兩隻狗狗，診所回覆指會好好照顧牠們，直至替牠們找到合適的主人。

兩隻小曲架獲救後，獸醫護士Tillie Foy對牠們呵護備至，融化網民的心。（facebook專頁「Rowcliffe House Vets」圖片）

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在英國坎布里亞郡彭里斯鎮（Penrith），周三（23日）早上有清潔工人發現兩隻曲架犬被遺棄在大型垃圾桶內，職員憶述當日情況，「我們的清潔工準備打包垃圾時，發現箱子裏有兩隻小狗！」，他指當時牠們身上滿布泥土及跳蚤，體型很小而且很輕，非常虛弱。職員指兩隻狗狗很可愛和熱情，「牠們很想和你抱抱，一點惡意也沒有」。她續指，如果他們沒有及時發現狗狗，牠們可能撐不過寒冷天氣，兩隻曲架隨即被送到獸醫診所接受治療。

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獸醫診所及後幫他們取了名字，分別是Boris和Maggie，牠們翌日已經恢復過來，變得十分活潑。診所護士科爾（Tillie Foy）亦對牠們呵護備至，診所在facebook專頁貼出科爾抱着Boris和Magie的照片後，更吸引大批網民留言，指牠們終於可以開始幸福的狗生了，不少人更表示希望可以領養牠們。現時獸醫診所已聯絡領養機構，待狗狗正式康復後便會送到機構讓人領養。

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