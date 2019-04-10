網傳西環地盤「萬幾隻老鼠走出嚟」？　區議員：相信情況被誇大

坑渠老鼠滿身病菌，一旦社區爆發鼠患，居民難免憂心忡忡。近日有西環街坊於facebook群組「西環變幻時」發文稱，從保安員口中得知區內正街的地盤因進行工程，有地底老鼠窩被「打爆」，令「萬幾隻老鼠走咗出嚟」，更指2天內已有近20戶居民投訴有老鼠入屋。 消息引起西環街坊關注，不少人擔心鼠患爆發會影響衛生，有人卻質疑即使地盤施工引出老鼠，數量亦不至於「有過萬隻」之多，直指「如果真係萬幾隻，夠企滿一個標準泳池了，何其壯觀」。該區區議員李志恒回覆《香港01》查詢時表示，已向食環署及負責地盤的港鐵查詢，未見有網傳的鼠患情況，相信情況被誇大。

有西環街坊於fb群組發文稱，從保安員口中得知區內正街的地盤因進行工程，引出「萬幾隻」老鼠，消息引起街坊討論。（fb群組「西環變幻時」截圖）

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有西環街坊昨晚於fb群組「西環變幻時」發文，稱前晚與保安員傾談時，對方指因正街近日有地盤施工，「打爆咗個地底老鼠窩，有萬幾隻老鼠走咗出嚟」，更指已有近20戶居民投訴有老鼠入屋，事後大廈已派員「周圍擺籠同埋老鼠藥」，呼籲街坊留意。

消息一出即引起街坊熱議，有人擔心社區衛生會受到影響，又稱最近的確留意到區內鼠患問題愈見嚴重，「好得人驚」、「我座看更都話有老鼠入隔離座屋，叫我哋關埋窗瞓」。

不過，更多街坊卻質疑網民引述保安員所說的老鼠數字，認為有過萬隻老鼠出現的可能性不大，笑指「看更會唔會其實講有幾隻好慢嘅老鼠走咗出嚟」、「可能係講有成廿隻老鼠」。有人更「理性分析」表示「如果真係萬幾隻老鼠，夠企滿一個標準泳池了，何其壯觀！如果三隻一排可以排幾千排，從東邊街排到西邊街都夠了」、「萬幾隻老鼠就唔只得20戶人投訴喇」。

有街坊卻質疑保安員所說的老鼠數字，認為有過萬隻老鼠出現的可能性不大。（資料圖片，非涉事地點）

該區區議員李志恒向《香港01》表示，得知消息後已向食環署及負責地盤的港鐵查詢。食環署今晨已派衛生督察到場視察，未發現鼠患問題；地盤負責人亦表示沒發生因「打爆」老鼠窩而引出老鼠的情況。

李志恒稱，涉事地盤為地鐵的休憩公園還原工程，據他觀察該地盤於農曆新年後已完成地台平整工序，至近日正進行落水泥及鋼筋的工序，故相信不會發生因鑿開地台而引出老鼠的問題。他稱明白事件令街坊感擔心，但跟進後相信情況被誇大，而最近一兩星期亦無接到老鼠入屋的投訴，「如果一次過十幾廿戶都投訴，就係非常嚴重」。他續指，過去曾收到零星鼠患投訴，但區內鼠患問題並非突然氾濫，將繼續留意。

根據食環署資料，2018年中西區的鼠患參考指數為3.6%，上、下半年分別為2.8%及4.4%。（食環署網頁資料）

根據食環署資料，2018年中西區的鼠患參考指數為3.6%，上、下半年分別為2.8%及4.4%，署方認為公眾地方的鼠患情況大致受控，指除恆常滅鼠工作外，已針對性地在鼠患參考指數調查中錄得有老鼠活動的地點，加強防治鼠患工作，包括修補地面上的洞及裂縫、調整施放毒鼠餌或捕鼠器的地點、向私人物業管理公司提供防治鼠患的建議、舉行健康講座以及宣傳活動等。

（fb群組「西環變幻時」）

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