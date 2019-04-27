有色人種小確幸？黑人男子貼到同膚色膠布勁感動：是被接納的感覺

受傷貼上膠布，對很多人而言都是普通不過的事，不過原來對加州一名黑皮膚的男子而言，找到與膚色同一顏色的膠布來貼，卻令他非常感動。他日前於Twitter發文指，自己知道近年已推出不同膚色膠布給不同的人種，「但人生第一次貼到同膚色的膠布，我真的忍不住想哭」、「是被社會接納的感覺、感到自己是有價值的」。帖文旋即被瘋傳，不少人都感同身受，指例如裸色內衣、芭蕾舞鞋等，都是近代才出現給深色人種的設計，感嘆「種族平權要爭取很多年」。

45歲的阿波朗日前於家中不慎割傷手指，當地看到手上的完全融入膚色的膠布時，突然感慨萬分，「人生第一次貼到同膚色的膠布原來感覺是這樣，它隱形得很難從第一張相中發現，我真的忍不住想哭」。（Dom Apollon Twitter截圖）

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45歲的阿波朗（Dom Apollon）日前於家中不慎割傷手指，於是找來了膠布貼在傷口上。阿波朗平日於非牟利種族關注組織工作，當他看到完全融入膚色的膠布時，突然感慨萬分，於是決定拍照上載Twitter分享，說「人生第一次貼到同膚色的膠布原來感覺是這樣，它隱形得很難從第一張相中發現，我真的忍不住想哭」。

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阿波朗續指，自己知道深色膠布早已存在，但內心此刻卻湧出「被社會接納的感覺、感到自己是有價值的，亦為自己年幼的經歷及眾多有色小孩，特別是黑人小孩，感到悲傷」，「它提醒了我們無數情況中，我們的膚色仍是不被接納、令人恐懼及憎恨」。

有跳芭蕾舞的網民分享，指芭蕾舞鞋都是在白人設計出現200多年後，才有深色的設計。（資料圖片）

帖文至今獲逾52萬個讚好，被轉發9.6萬次，連出演過《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: Force Awakens）中的英國男演員約翰保也加（John Boyega）亦轉發，分享自己拍攝時使用「裸色」膠布的經歷，指演員經常面對打鬥、跳躍、爆炸等場面，受傷後都要貼上膠布繼續拍攝，但化妝師則要另外為他的膠布塗上啡色，才能出場。

帖文更引起生產「Band-Aid」的強生公司（Johnson & Johnson）的關注，公司回覆NBC News查詢時指，以往中斷生產不同膚色的膠布是因為產品缺乏顧客關注，但將重新檢視及研究新方案給不同類型的客戶。

許多網民指深色膠布早已存在，但不是人人都知道，令他們往往只懂得買「普通膚色」。亦有網民指很多別人認為普通不過的日常用品，對他們都會造成困擾，「小時候要畫自畫像交給學校，但媽媽找了很多文具店都未找到適合的顏色去畫自己的皮膚，令我非常傷心」、「每次見到裸色內褲、裸色高跟鞋、裸色胸圍，都覺得這命名格格不入」。更有跳芭蕾舞的網民分享，指芭蕾舞鞋都是在白人設計出現200多年後，才有深色的設計，引述紐約哈林舞團總監所說的話，「當時問題不是在鞋子之上，而是在誰可以跳芭蕾舞及誰不可以跳。深色芭蕾舞鞋是一個象徵，象徵世界為你而打開」。

（英國廣播公司、 NBC News、Twitter）