【網上瘋傳】用櫥櫃夾老鼠投降吐舌　網民反應兩極：可憐但很討厭

隨住踏入夏季，鼠患問題開始嚴重，要捕捉老鼠，除了用滅鼠籠和黏鼠板等，還有特別的「處決」方式。近日網上瘋傳一張老鼠被夾住的照片，相中一名女生竟利用櫥櫃，將活生生的老鼠夾住，讓牠逃無可逃，而老鼠的「投降」吐舌表情，更意外成為網民焦點，不少網民大讚「表情100分」，亦有人認為老鼠很可憐。

網上瘋傳有人用櫥櫃夾老鼠。（facebook群組「爆笑公社」圖片）

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從網上瘋傳的照片所見，一名女子正在廚房跟老鼠搏鬥，女子用力壓着櫥櫃門，將老鼠狠狠夾住，其身體凌空夾在櫥櫃內，頭部被卡在櫃邊，頸部及喉嚨被夾實，雙眼凸出吐舌，狀甚痛苦，而女子則笑得十分開心。

雖然未知拍攝地點及時間，但照片引起不少網民熱議，有人認為老鼠表情滑稽，笑指牠十足動畫電影內的「五星級大鼠」，不過有網民則認為這樣的死法很慘，「好可憐，但是很討厭」、「好可愛的老鼠，放過牠啦」。另外，有人則力撐女子做法正確，「說可憐放他走的，送給你們養怎麼樣？」、「今天你不弄死牠，明天換牠弄死妳」。

（facebook群組「爆笑公社」）

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