港珠澳大橋紀錄片內地五一上映　首日票房僅39萬　影迷：看着煎熬

踏入五一黃金周，外界關注港珠澳大橋會否因為大量遊客來港而逼爆。內地亦於勞動節（5月1日）上映歷時8年跟蹤拍攝、片長70分鐘的《港珠澳大橋》紀錄片，該片紀錄大橋建造過程，並以總工程師及基層員工為人物主線。雖然電影在網上獲不少正評，卻叫好不叫座，全國首日票房僅38.7萬人民幣，反觀上周上映的《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers：Endgame），這部荷里活大片同日票房橫掃4億人民幣，看來內地影迷口裏說「得」，身體卻很誠實。

根據電影介紹，《港珠澳大橋》主線為大橋海底隧道中最後一節沉管E30的安裝過程，表達「中國橋樑建設者自力更生、『敢為天下先』的創新氣魄和披荊斬棘、攻堅克難的奮鬥精神」。（電影劇照）

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《港珠澳大橋》由多次獲獎的總導演閆東拍攝，中央廣播電視總台、廣東廣播電視台、港珠澳大橋管理局、珠海廣播電視台等聯合出品，電影全長70分鐘，花8年拍攝大橋工程團隊。根據官方介紹，電影主線為大橋海底隧道中最後一節沉管E30的安裝過程，表達「中國橋樑建設者自力更生、『敢為天下先』的創新氣魄和披荊斬棘、攻堅克難的奮鬥精神」。另外片首更特地選用去年颱風「天鴿」吹襲時的片段，顯示大橋的抗災能力及安全性，「讓觀眾可立即體會到中國人的建橋水準及質量」。

導演閆東曾經就電影接受香港媒體訪問，透露部分電影情節。他說大橋花了足足15年興建，工程人員就把足足15年的青春給了大橋，「所以我想在影片中記錄他們的汗水與青春」。另外由於電影副線為大橋工人，所以電影亦有大橋工作人員在大橋上舉行婚禮的畫面。

網民對《港珠澳大橋》的意見兩極，有的大讚電影使他感到自豪，但亦有人覺得是一套爛片。

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電影亦推出多款海報，其中一款是大橋前方有兩條海豚跳出海面。大橋興建的位置是中華白海豚出沒的地點之一，外界一直關注海豚在大橋建成後的數目。去年有環保團體指出，海豚數量已由2012年的80條下降至2018年的47條，2015至2017年間大嶼山東北水域更沒有錄到海豚出沒的數字，相反工程前曾有約10條海豚出沒。

其實《港珠澳大橋》早於去年11月，已在香港舉辦首映禮，並在香港和澳門上映，不過記者未能找到與該電影有關的香港票房紀錄。反觀電影在內地的票房，首日收37萬人民幣，相比另外3套同日上映的中國電影——《下一任：前任》、《悟空奇遇記》和《貓公主蘇菲》，3部電影分別錄得4600萬、626萬及44.9萬人民幣，《大橋》敬陪末座。在內地早一周上映的《復仇者聯盟 4》在《大橋》上映當日仍然走勢強勢，單日票房達3.9億人民幣。

有網民一次過購買10張《港珠澳大橋》門票，然後全院只有賣出10張門票，變相包場。（網上圖片）

有網民一次過購買10張《港珠澳大橋》門票，然後全院只有賣出10張門票，變相包場。（網上圖片）

《港珠澳大橋》電影推出了數款海報，其中一款有海豚做襯托。（網上圖片）

有內地影迷在網上撰寫影評，但意見兩極，大多表示港珠澳大橋是一條偉大的大橋，被劇情深深感動，觀影後明白大橋在工程上的難度，但批評電影剪輯不佳，穿插片段邏輯凌亂，直言「橋是好橋，片是爛片」。不過亦有自稱是「逆民」的網民表示，「看着真是煎熬」。

（綜合）

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