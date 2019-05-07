父遺體白布突掉下　「顯靈」見家人最後一面　台灣男：爸在等媽來

民間傳統相信親人離世後會「回魂」顯靈，日前有台灣網民在分享相關經歷，指8年前父親去世，遺體被放在殮房雪藏。在火化前夕，網民帶已離婚的母親瞻仰父親遺容。惟雪房廣場內放滿遺體，加上全部蓋上了白布，一時間找不到父親遺體，臨想放棄之際，母親身後白布突然丟下地，沒想到竟是父親。有在修行的同行朋友表示，這個靈動現象是「在等她來」，溫馨又感動。

遺體大多會被放進殮房雪房等待火化。（GettyImages/視覺中國）

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該台男昨早在facebook群組「靈異公社」發文，分享一個到現在還無法解釋的現象。他憶述父親於8年前去世，當時遺體準備要火化，被先放在殮房雪房，「直到火化前一天會推出冰庫放在冰房退冰，當然我們家屬是知道火化日期的」。

樓主續指，當時父母是離婚狀態，惟母親仍很積極幫忙跟關心父親後事，當她知道父親隔天要火化，便表示想見父親「最後一面」，於是便帶母親和父親生前好友一同到殯儀館冰庫。

有台灣網民分享遇上親人顯靈，讓他們可以見上最後一面。（facebook群組「靈異公社」截圖）

「一進去挺傻眼，整個冰房的廣場都是大體（遺體），但都蓋着白布」，而且當時很多遺體十分擠擁，樓主表示一直都找不到父親位置。當灰心之際卻出現靈異現象，「後來就想說不找了隔天火化再看就好，要轉身的時候，她旁邊的大體蓋着的白布就這樣掉下來。我媽一開始還很緊張的說「拍謝拍謝」，後來一看是我爸，她就也是跟他耳邊說說話然後幫他把眼睛闔上」。

同行朋友解釋「白布掉下」這個現象，是因「爸爸在等她來，但沒有見到她因為媽媽找不到他，所以以這個現象來讓媽媽發現他。至於闔眼，也是等她來，等於見到最後一面才安然的去」。

靈異現象令樓主嚇一跳，他留意到當時母親離遺體也有一段距離，「要碰撞是不太可能，冰房沒有風，是密閉的。白布也算有重量，怎麼會掀開掉下來」，令他不解之餘，至今8年過去，印象還很深刻。

不少網民認為故事非常感動，「這是真愛，都怕錯過了，所以（樓主父親）用自己的方式，讓她找到」、「爸爸還是愛着媽媽的」；有網民亦分享靈異現象，指當年舅舅去世在殯儀館辦告別式，舅舅前女友在外面收帛金，「大家說誰還沒拜拜，要結束時，我媽電話響了，是舅舅前女友打來的，接起來沒聲音。我媽突然意識到什麼，衝出去要舅舅前女友進來拜拜，最後詢問下發現對方根本無打電話，手機也沒有撥出訊息」，相信是舅舅想見前女友一面才顯靈。

（facebook群組「靈異公社」）