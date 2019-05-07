旺角「牛極」被質疑賣假和牛　負責人：有日本供應商單據

港人鍾情和牛，價錢不菲亦無阻銷情。日前一名食客在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指在旺角主打火山石烤牛的餐廳「牛極」點了一塊和牛，重400克承惠330元，但他質疑店方提供的根本不是和牛。帖文引起網民熱議討論如何分辨和牛，亦有人質疑該價位的和牛不能要求太多。牛肉專家新國華肉食公司老闆廖煦昕指，一頭和牛不會滿身脂肪，總有部位油脂少，故最好還是看產地證明。 牛極負責人賴先生回覆《香港01》查詢時直言，看到帖文後感到「好痛心」，因為該店想以實惠價錢賣和牛，所以會從日本入口大半隻和牛以降低成本，「唔敢肯定每一件都切得完美無疵」，更願意提供入口單據證明發售的是真和牛。

有網民到旺角牛極餐廳吃和牛，質疑店方提供的並非和牛。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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食客隨帖文上載多張相片，包括了店門、餐牌及牛扒等，從他切開的牛扒照片所見，肉的內部煎得不太熟，無法看清肉的紋理。發帖者叫網民評理，質疑該塊不是和牛，形容「看就知中招了」，指該份扒是330元的400克和牛，而餐牌所見，店家未有列明肉的部位。

有網民看到帖文後直言，這個價錢根本買不到上好和牛，有機會是無脂肪的部位，「每100g賣85蚊，你想要咩質素呀？」，又有人建議第一次光顧牛扒專賣店時，不應嘗試餐牌上較貴的菜式。有部分網民呼籲樓主向消委會投訴，但更多人好奇地詢問應如何分辨和牛。

牛極負責人賴先生接受《香港01》查詢時，稱願意提供應商的單據證明自己是賣真和牛。他解釋，為了減低成本，他們會大半隻和牛從日本進口，「一隻和牛唔會由頭肥到落尾」，故分件時總會有一兩件的質量相對較低，他亦記不清楚該名客人的牛肉來自哪個部位。

賴先生無奈道，其實早已看到帖文，並申請加入該fb群組，但仍未獲批，故遲遲未能公開回應。他坦言看見食客的質疑時感到「好痛心」，因為他們從日本供應商直接入口鹿兒島縣產的黑毛A4級和牛，原隻每公斤的批發價已要400港元，去除牛的多餘脂肪和筋膜後，能食用的只有當中的七成，所以批發價的實際上平均要571元1公斤。

牛極負責人指，該店直接由日本入口大半隻鹿兒島黑毛和牛，能把成本降低，而來貨什麼部位都有，有可能部分較少油花，但一定是真和牛。（牛極提供圖片）

+ 4 + 3 + 2

賴先生稱，該店賣的牛肉，處理後每200克成本約114元，但只賣約170元，還未計提供的飯、湯、沙律等，又稱只希望讓客人可以以較實惠的價錢吃到和牛，「唔敢肯定每一件都切得完美無疵，但一定係和牛」，未來會向供應商拿一張正式的證明書放在店內，以免客人誤會。

至於網民質疑牛扒的味道，賴先生指他們對牛肉的加工不多，主要靠牛肉本身的味道為賣點，但食客切牛肉的方法亦會影響味道，例如不能切得太厚及必須逆紋切。他又慨嘆自店舖有點人氣後，經常收到奇怪投訴，懷疑當中可能有人惡意中傷。

全世界人氣高企的神戶牛，批發價比其他縣產的和牛高一半。（視覺中國）

對日韓牛有豐富認識的新國華肉食公司老闆廖煦昕（阿Dee）表示，所謂日本牛分成兩大類，第一類是「國產牛」（學名為F1），是和安格斯牛混種培育出來的牛種，油分布和口感與和牛接近，但飼養方法不一樣，所以不會稱為和牛。而日產「和牛」只會有A3至A5級別，以「MBS」來顯示油花分布。要確定食店牛肉來源，阿Dee教路最好還是看產地證明，第一種是供應商給予的證明書等入口證明；第二種就是直接由產地入口得到的木牌，上面會寫明產地、牧場等資料。

阿Dee解釋，和牛的色澤偏粉紅、油脂白色，但煎後就較難分辨，如果煎得較生，除了表面會呈淺灰色，亦可切開憑紋理清晰與否作辨別，但煎得較熟時，因為表面已變得焦香金黃，而裏面已開始轉色，這時只有行內人才能分辨。食用時，優質和牛富有油香，而油脂分布越高時，甜度中下，有「入口即融」的效果。另外，一隻和牛不會滿身脂肪，例如前腳、側胸等，油脂不會太多，所以網民以為切得四四方方，油脂呈網格狀才算是和牛，其實是一種誤解。

而發帖的食客享用的和牛約83元100克，阿Dee估計可買到介乎A3至A4級別的和牛，如果是A4級別，市場上可能買到類似封門柳、肩肉一類較平價的部位，但他坦言光看照片難以分辨，有機會是腿肉一類的部位。

（綜合）