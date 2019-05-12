人夫問「作動」感覺　台媽拋神比喻超爆笑：似地牛翻身又似有異形

在懷孕的中期開始，許多孕婦就會開始感受到體內胎兒在活動，而這種「作動」對於未曾懷孕過的人來說根本無從想像，通常都提出「真的會有一隻手印在肚子上嗎？」這樣的妄想啊！

最近就有PTT女鄉民提到，自己懷孕8個月「寶寶在肚子裏拳打腳踢越來越明顯」，因為很享受和肚子裏寶寶互動，常常會故意拍拍肚子和寶寶玩，不過在一旁的老公似乎無法理解這到底有甚麼樂趣，反而是好奇問他「作動是甚麼感覺」？他表示自己解釋「就像想大便，肚子在滾，但不會痛的感覺」，但似乎覺得形容不夠精準於是上網發問，沒想到竟然……演變成恐怖故事大賽惹！

新手媽媽上網發問如何形容「作動」竟變恐怖故事大賽（Getty Images）

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許多媽咪前輩是這樣形容孕初期的……

像動物住在肚子裏

「像肚子裏有魚缸」、「很像魚在肚子裏游泳」、「魚游過的感覺」、「一開始是魚汛，後來是水怪」、「第一次感受到作動時我以為有小貓在懷裏踏踏（我是貓奴）」、「一隻蟲在肚子蠕動的感覺」

有網民將「作動」形容為「小貓在懷裏踏踏」。（Getty Images）

腸胃不適

「蠻像強烈感腸胃蠕動的我覺得」、「覺得肚子要抽筋」、「我都覺得作動像抽筋」

或是…

「打嗝的時候特別有感」、「週數小像有人搔癢肚皮」

一般孕婦大約在孕中期約第18至20周開始，會感受到上面這種輕輕柔柔的搔癢作動，這時候初次感受到的媽媽大概還抱持着「孕育生命感動」的幸福感～所以看起來形容都是一些小動物啦、很細緻溫柔的感受！

懷孕初期的「作動」都有滿滿的幸福感。（Getty Images）

但隨着寶寶體型越來越大，在肚子裏活動的空間逐漸受到限制，四肢和身體能施展的範圍受到限制，和肚皮的隔閡也越來越小，這時候的作動也逐漸轉向頻繁又激烈啊......所以媽媽們對於孕後期的作動敘述也是越來越生動了呢～

很像地牛翻身

「半夜的作動像地震」、「躺着晃像地震」、「一開始像小魚在肚子裏面游，後期有時候會有是不是地震的錯覺」

或是被突然爆打（踢）

「有人在踹肚子但是從裏面踹…」、「家暴感！尤其是被踹肋骨跟膀胱的時候」、「我都說像吹泡泡，後期就是被踹被頂」

有網民認為「作動」的感覺似被家暴。（Getty Images）

像運作中的按摩椅

「像把按摩滾輪裝在肚子裏面」、「肚子像按摩椅裏面有滾輪」、「有點像按摩滾輪在裏面滾喔，我還蠻喜歡作動的，覺得是可愛的存在」

常常會有物體從體內隆起

「我也都跟老公說像異形寄生，而且還控制我的思想跟口味！！！逼我吃以前不愛吃的」、「異形+1，特別是四肢一起撐肚皮的時候...很有異形感」、「我都說像異形要衝出來的感覺XD」、「異形在肚子裏開party，還一次2個（眼神死）」、「我是自己覺得好可愛，老公覺得好可怕好像異形！」、「康斯坦丁，惡魔在女主角肚子那幕…」、「異型+1 我會一直說「普羅米修斯！」（電影）」

台媽笑言「作動」簡直神還原這幕《異型》經典場面。（劇照）

這……作動根本恐怖片畫面上演啊！雖然媽咪們用了很多神比喻，但應該還是有很多人看得一頭霧水，可以想像但是無法體驗啊！所以就有網友提到幾種雷同度很高的方法，大家可以用肉身試着模擬看看：「我跟老公說，我揍你肚子你就會知道了，只是一個在體內一個在體外」、「我爸也問過我這個問題，我跟他說：你把舌頭用力抵着口腔內壁，滑來滑去，就是那個感覺」

根據過來人證實……竟然有87分像啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】