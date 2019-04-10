長食避孕藥無懷孕徵兆　18歲少女稱肚子一夜隆起　極速車上誕嬰

懷孕時身體會出現變化，惟外國18歲少女卻毫無所覺突然變成媽。少女聲稱肚子一夕之間隆起，起床後45分鐘，女嬰即急急在車上出生。她指長時間吃避孕藥，以為停經是副作用，其間亦沒出現孕吐等懷孕徵兆或感到胎兒踢肚，故沒察覺自己有孕。醫生無法解釋其情況，但指她能平安誕女可說是非常幸運。

18歲的愛瑪路易斯（Emmalouise Leggate）聲稱自己的肚子一夕之間隆起，不久後就誕下女嬰。（網上短片截圖）

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據外媒報道，18歲少女愛瑪路易斯（Emmalouise Leggate）與19歲男友西恩（Sean Lamont）居住在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），已育有1歲大的女兒卡奧恩（Caoimhe）。

去年7月17日早上，愛瑪聲稱發現肚子無故脹起，並感到強烈收縮，她即和63歲奶奶趕到醫院，惟未到醫院已在車上分娩，誕下3500克的女嬰，距離她起床才不過45分鐘。

愛瑪大感震驚指完全沒想過會懷孕，她辯稱前一晚睡時肚子還是平坦的，而且有服食避孕藥，沒有出現任何孕吐、胃口改變和嬰兒踢肚的情況，「在剛使用避孕藥時有點出血，但其後停止來月經，我認為只是藥的副作用。」

她承認之前體重有稍稍增加，但腹部從未隆起過，更打算減肥，所以亦沒有驗過孕。醫生表示，其小女兒卡拉（Clara Lamont）出生時幸已足月，身體狀況健康，但未能解釋這個罕見的現象。

其男友形容這突如其來的「驚喜」是一次幸福的事故，但再也不想有「驚喜」了。愛瑪現時已安裝子宮節育環代替避孕藥，而且亦會定期驗孕。

（太陽報）