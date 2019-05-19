為保道路安全　台老伯雨中沿路默默擦凸鏡　網民淚崩：給你200分

台灣最美的風景是人。台灣有網民早上騎車上班時，看到一個老伯正在擦亮反光凸鏡，一問之下，原來伯伯擔心下雨會弄髒鏡子，危及道路使用者安全，於是不計較辛苦，沿路逐塊逐塊地擦。網民非常感動，上載照片到社交媒體後，有不少人都指曾目擊過該名抹鏡伯伯。 有人則想起另一名亦愛擦凸鏡、年逾70的伯伯張秀雄，他曾在8年間無償擦亮了逾10萬塊鏡，多次被傳媒報道，更曾獲交通部頒發「金路獎」特殊貢獻獎。

台灣有網民早上騎車上班時，看到一個老伯正在擦亮反光凸鏡，一問之下，原來伯伯怕下雨會弄髒鏡子，危及道路使用者，於是不計較辛苦，沿路逐塊逐塊地擦。（「爆料公社」fb圖片）

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該名網民前日（17日）早上騎車上班時，看見一個身穿黑色風衣牛仔褲、全身好像已濕透的伯伯，正在用抹布擦着路邊的反光凸鏡。網民於是上前拍照，一問之下，發現伯伯原來是為了道路使用者的安全，「下大雨，鏡子太髒了，這樣子大家看不到，很危險」。

不少網民都感激伯伯無私的舉動，「好心有好報」、「默默地為社會付出的英雄」。不過亦有網民希望他為大家之餘亦為自己着想，「褲管都濕了，要好好保重身體啊」。

一股暖意隨即湧在網民心頭，於是她決定將伯伯拍下，上載照片到facebook群組「爆料公社」，指要讓大家知道伯伯的貼心，「辛苦你了，你真的很有心，阿伯我要給你200分」。

事件令網民想起另一名亦愛擦凸鏡、年逾70的伯伯張秀雄，他於8年內無償擦亮了逾10萬塊鏡，更曾獲交通部頒發「金路獎」特殊貢獻獎。（「爆料公社」fb圖片）

另外，有網民亦想起以往一名叫張秀雄的伯伯，76歲的他常常被目擊在台北到處沿路抹反光凸鏡，不過從相片外貌估計，今次樓主見到的並非張伯伯，而是另一位無名有心人。

根據當地媒體報道，張秀雄自8年前起就走遍台灣，無償擦亮街道上的每個反光鏡，至今已擦拭逾10萬塊反光鏡。原來他2010年與家人出遊時，曾目撃轎車對撞事故，而車禍現場有一塊模糊不清、結滿蜘蛛網的反光鏡，他於是想到該反光鏡可能是肇禍原因之一，心想「是不是該為這社會做些什麼？」遂開始義務擦鏡的行動。

網民有嘢講：

善心的他被喻為「反光鏡菩薩」，當地交通部更於2016年頒下「金路獎」特殊貢獻獎給他，公開表揚他的默默行善。雖然年紀老邁，路程亦危險處處，但張認為「做好事很快樂」，於是一直抱着信念：「對的事情就該去做，我會傻傻地繼續做，一直到不能做的那天」。

（綜合）