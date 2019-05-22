巴西預言家曾指5月23日中環7.0級地震　天文台：沒有科學理據

常說香港是福地，發生天災的機會比其他地區低得多。近日有網民重提巴西預言家朱瑟里諾2014年發表的預言，指2019年5月23日早上9時，香港中環區將發生強度達7.0級的地震，引起網民熱烈討論。雖然朱瑟里諾早已調整說法，指地震發生的機會率大大降低，不過網民似乎由始至終都沒有認真對待，更開玩笑稱「係咪講緊股市大地震？」、「明天準時返工啦香港人」。 天文台科學主任許大偉回覆《香港01》時表示，留意到相關消息，指出當中沒有提出科學理據，而且香港距離環太平洋地震帶頗遠，認為香港發生大地震的機會很微。

有網民重提巴西預言家朱瑟里諾2014年發表的預言，指中環明日或發生大地震。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

巴西預言家朱瑟里諾2014年曾發表預言，指香港中環區於2019年5月23日早上9時將發生強度達7.0級的地震。（朱瑟里諾亞洲區專頁網站圖片）

巴西預言家朱瑟里諾每年均會發表年度預言，早於2014年，他便曾預言2019年5月23日早上9時，香港中環區將發生強度達7.0級的地震，並稱將會有知名建築物倒塌及至少5000人傷亡，當年他更發掛號信予特首辦提醒。

近日有網民重提地震「大限」將至的消息，引起熱烈討論，更有人引述朱瑟里諾去年的預言更新，稱他曾調整說法，表示香港發生地震的機會取決於中國、印尼或台灣於「限期」前有否發生強烈地震。

有網民引述朱瑟里諾去年的預言更新，稱他曾調整說法，指香港地震發生的機會率大大降低。（資料圖片）

+ 2

朱瑟里諾曾於寄給英國首相卡梅倫及台灣總統府的公開信和去年的週年聚會中表示，如以下3個條件發生，香港明日發生地震的機會便會大大降低。

1) 台灣西部沿岸於2018年11月6日錄得一次5.0級地震，或

2) 中國於今年4至5月間發生強烈地震，或

3) 印尼蘇拉威西島東部於今年4月12日發生6.0級地震

雖然預言聽起來「似層層」，網民似乎卻沒有認真對待，有人直言「要個地方本身係地震板塊上面先有7級以上地震，我真係好難相信」，亦有人笑言地震論或有其他解讀「可能係中環股市大地震？」、「以香港人講法，公司或機構有人事變動都叫做地震」。

朱瑟里諾曾預言，地震中將會有知名建築物倒塌及至少5000人傷亡。（資料圖片）

天文台回覆《香港01》查詢時表示，留意到有關地震預言的消息，亦收到數個來自傳媒和公眾的查詢，指出相關消息是一個預言，並非預測，當中沒有提出科學理據。而世界大部分的強烈地震都發生於地殼板塊邊緣，香港位於歐亞板塊內，並非處於板塊邊緣，同時距離貫穿日本、台灣及菲律賓的環太平洋地震帶頗遠，因此發生大地震的機會很微。

天文台亦指，香港有感地震的震中位置大部分都在香港境外，例如台灣、南海北部、廣東河源及陽江、粵閩交界、北部灣以及菲律賓等。自1979年至今，震中位於本港境內的地震共有7次，全部的震動均屬輕微，烈度在 V(五) 度以下。

朱瑟里諾曾表示自己9歲起開始發「預知夢」，他因預言戴安娜之死、911恐襲及南亞海嘯等國際大事而為人所知，其中較為港人熟悉的例子，就是他曾預言影星成龍在2016及2017年下半年有機會死於關於空難的意外，不過近年不少預言沒有如實發生，網民似乎視其預言為茶餘飯後的話題，沒有認真對待。