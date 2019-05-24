IG Story遊戲 Flying Face極秘攻略！　台網民一招破解免眨壞眼

社交app不斷推出新玩法，繼snapchat推出性別轉換及童顏濾鏡後，有Instagram用戶亦出招，限時動態（Story）的新濾鏡小遊戲「Flying Face」近日被網民瘋狂洗版。遊戲界面與2013年發布的遊戲《Flappy Bird》玩法類似，不過今次用戶要對着鏡頭不停眨眼去控制小鳥的飛行高度，任務是讓小鳥成功穿過水管障礙。玩法看似簡單，但實際要控制眨眼節奏原來超難，有玩家大嘆為了過關幾乎「貶壞眼」，要滴眼藥水補救。不過，台灣有網民已發現極秘攻略，並在「Dcard」討論區分享，就是用「掩眼法」或「鉸剪手」代替眨眼，一招保住眼睛，成功瞞天過「管」！

Instagram限時動態（Story）新的濾鏡小遊戲「Flying Face」需要玩家以眨眼頻率控制小鳥的飛行高度，穿過水管障礙得分。（Dvoshansky ig圖片）

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「Flying Face」的玩家每眨一下眼，小鳥就會飛高，如睜大眼睛的話，小鳥就會高速下墜，無法穿過水管障礙，故貶眼節奏既不能太快，亦不能太遲鈍，而穿過一條管就有一分。遊戲更可同時讓兩人同時對着鏡頭玩，即使一方挑戰失敗，餘下一方仍可繼續。

不過，這個濾鏡小遊戲並非由ig官方推出，如果想玩，用戶首先要追蹤製作人「Dvoshansky」的ig帳戶，才可將「Flying Face」濾鏡新增至自己的限時動態。如果不想追蹤，就要看看有沒有朋友已在Story 上分享了「Flying Face」的片段，再按片段左上方的「Flying Face」，以暫時取得濾鏡。

有台灣網民用「掩眼法」成為Flying Face攻略。（「Dcard」討論區圖片）

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從Dvoshansky的ig帳戶可見，不少網民都在穿過5至6條管後失敗，或是玩到眼睛痛決定放棄，亦有網民苦戰後變成貶眼老手，竟花10分鐘控制眨眼速度，成功穿越200多條管，成為網民熱話。

想玩遊戲又不想貶眼到眼痛，有台灣網民成功發現遊戲攻略，並在「Dcard」討論區分享，原來簡單地用「掩眼法」即可，當舉起雙手蓋着眼睛再移開，就等於眨一下眼，以「鉸剪手」動作亦可以騙過鏡頭代替眨眼。不過，該網民指此大法亦有缺點，「其實並沒有比較輕鬆哈哈哈哈（本末倒置）」，而且必須空出雙手來玩，雙手亦會舉得很累，而在旁人看來，舉動亦非常奇怪。亦有網民指玩小遊戲在於小樂趣，用手出術跟「貶到眼痛」是另一回事，遵守遊戲規，跟朋友分享已很好笑。

（綜合）