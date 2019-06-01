不滿屋內大小便　英國惡男拖鞋活活打死4個月拉布拉多　判囚23周

寵物搗蛋時，沒有好好教導牠們的主人應付上最大責任。一名英國男子因不滿4個月大的拉布拉多在家中隨處大小便，竟以拖鞋追打幼犬，更向原主人發惡意訊息，稱自己「由房間的一邊打到另外一邊」，將小狗活活打死。男子最終被判囚23周及罰款，事件引起爭議，小狗的女主人直指難以接受判決結果，「我們根本不覺得判決是公正」。

4個月大的拉布拉多犬Shadow因在主人家中隨處大小便，慘遭主人以拖鞋追打致死。（fb「Joan Smith」圖片）

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格肯追打Shadow後更向原主人發惡意訊息，描述自己追打Shadow的過程。（fb「Joan Smith」圖片）

現年27歲，居於英國牛津的男子格肯（Callum Gerken）早前從女主人手上接過17周大的雌性黑色拉布拉多Shadow回家。今年4月3日下午，Shadow在格肯的家中隨處大小便，他一怒之下，竟以拖鞋追打Shadow，令他難以走動。

格肯之後更向原主人發惡意訊息，囂張地表示因小狗在家中隨處大小便，「我從房間的一邊打到另外一邊，我一點也不在乎，牠以後再也不能這樣做了，因為牠根本不能走路」。後來他又發訊息稱Shadow的呼吸「有點不妥」，但他並無帶牠求醫，最後格肯更指「小狗因我的所為死了」。

經檢驗後，獸醫證實Shadow被打至肝臟撕裂、下顎及肋骨骨折，因而傷重死亡；格肯事後被警方拘捕，被控對動物造成不必要痛苦以及發送惡意簡訊等罪名，格肯原本否認控罪，但上月開庭時卻突然認罪，終被判囚23周、罰款250英鎊（約2476港元）及1000英鎊（9905港元）訟費，並遭禁止養狗10年。

格肯原本否認控罪，但上月開庭時卻突然認罪，最終被判囚23周及罰款250英鎊。（fb「Joan Smith」圖片）

Shadow的原主人對判決表示難以接受，稱自己由Shadow出生至學懂走路及奔跑的成長過程都一直陪伴在側，「除了愛人，牠什麼都不知道」，其兩名6歲及8歲的孩子亦非常喜歡Shadow，「我不知道要如何告訴孩子Shadow是怎麼死的，他們一定會很傷心，我們根本不覺得判決是公正的」。

（綜合）