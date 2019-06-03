【慎入】日DJ製極像真「人肉散子包」　有牙有鬚根勁恐怖！

日本不少手作職人手工之精細常讓人驚嘆，但作品有時太像真則會令驚喜變驚嚇。近日有人製作了一個「人肉散子包」，外型極像一個真的男人嘴巴，翻起嘴唇更可見到牙齒，製作人將牙齒掰開後，就將硬幣放到嘴巴中，再將嘴巴合起。片段震撼不少網民，形容是「很恐怖但會一直看下去般不可思議」，又驚呼：「我到底睇咗啲咩？」

日本DJ「doooo」近日製作了一個「人肉散子包」 ，外型極像真男人嘴巴。（44doooo Twitter片段截圖）

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製作「人肉散子包」的人是一名叫「doooo」的DJ，來自創意團體「CreativeDrugStore」，他日前於Twitter上載一段54秒的影片，只見一對手拿着一個模型，模型重現一個男性的口部，嘴唇邊、下巴及臉頰都生有短短的鬚根，乍看之下就像有人拿着真的人體部位一樣。

「人肉散子包」並非doooo的第一件作品，用樣以「人肉」作主題的還有像手指的「人肉印鑑」、「人肉iphone殼」，以及「鋪上人皮」的編曲機。（44doooo Twitter圖片）

不過最令人吃驚的是嘴唇原來可以被翻起，稍微用力一點就可見到裏面有牙齒及牙肉，牙齒排列不太齊，令整個模型更似真的人嘴。將牙齒掰開後，這個「人肉散子包」就會固定開着，拍片人再將一堆硬幣「放入口中」，再用力將口合上。此時拍片人搖動散子包，裏面的硬幣就發出撞擊膠盒的聲音，估計整個散子包是由膠及軟膠製成，而填色亦一點也不馬虎，由唇色、鬚根至口腔內部都非常仔細。

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「人肉散子包」完成度之高震驚許多網民，懷疑自己可能是在看CG，但亦有人大讚製作人的技術，「鬍鬚好像真會長出來一樣」、「很想摸摸看」，有網民則笑指，用這個散子包的話，「掉在路上亦不會有人敢撿走」、「如果在警察面前掉了，當日大概回不了家」。

原來「人肉散子包」並非doooo的第一件作品，用樣以「人肉」作主題的還有像手指的「人肉印鑑」、「人肉iphone殼」，以及「鋪上人皮」的MPC機（編曲機）。

（Twitter、nlab）