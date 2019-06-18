【倚天屠龍記】多圖！回顧中港台11個小昭　「佢」比周芷若更搶鏡

不少男士都認為小昭是當妻子的最佳人選，以下就會向大家介紹十一個不同版本的小昭，看看歷年來的她有什麼不同。

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第一個小昭是由李紅飾演，歷史悠久，已經很難找照片了。

李紅

第一個小昭。（作者提供）

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陳玉蓮

1978年有兩個小昭，電視版的是陳玉蓮飾演，不過她當時皮膚較黑，加上是配角造型，與趙雅芝和汪明荃有距離，沒法想像她之後會是經典的小龍女，真是女大十八變。

1978電視版的小昭是陳玉蓮。（《倚天屠龍記》1978年劇照）

鄭麗芳

同年，電影版的小昭是由鄭麗芳飾演，她是七八十年代的演員。在余安安版的周芷若面前，觀眾未必會對她有印象。

同年電影版的小昭是鄭麗芳。（《倚天屠龍記》1978年劇照）

田麗

台灣版的小昭是由田麗飾演，她的長相比較英氣，不太像小昭溫柔和順，所以她出道後，一般都是演性感大美人。

台灣版的小昭是田麗。（《倚天屠龍記》1984年劇照）

邵美琪

邵美琪飾演的小昭充份表達了她複雜的感情，而且其長相有點異域風情，小昭是有波斯血統的，只論外表的話，她應該是最符合原著的設定。

邵美琪版的小昭最符合原著的設定。（《倚天屠龍記》1986年劇照）

邱淑貞

邱淑貞飾演的小昭比周芷若更為引人注目，她美到極點，又帶有善解人意，溫柔體貼的感覺。

雖然她的髮型有些誇張，看起來很聰明，並不像小昭般內斂，但她絕對是最令人印象深刻的小昭。

邱淑貞版的小昭有善解人意，溫柔體貼的感覺。（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

+ 4 + 3 + 2

陳孝萱

再說陳孝萱的版本，她很符合小昭聰明丫環的氣質，還帶有些憂傷，所以被台灣人稱為「最美小昭」。不過大家對該版本印象最深刻的，始終是周海媚飾演的周芷若。

陳孝萱飾演的小昭很符合其聰明丫環的氣質。（《倚天屠龍記》1994年劇照）

+ 3 + 2

江希文

到江希文飾演的小昭，她的臉型較長，加上其嬌俏的造型，有點奇怪的感覺。

不說由美到極緻的黎姿所飾演的趙敏，似乎由她姐姐江欣燕所飾演的母親紫衫龍王都比她漂亮。

江希文飾演的小昭有點奇怪的感覺。（《倚天屠龍記》2001年劇照）

+ 2

陳秀麗

陳秀麗經常飾演金庸故事的配角，除了小昭外，她還演過郭芙和藍鳳凰。她的長相比較偏向現代，演古裝還要穿波斯服飾，感覺不合適。

但她演繹得很深情，又有幾分嬌俏可人，不算太搶戲，很符合小昭這個角色，這樣一看，蘇有朋真的不知該選誰。

感覺陳秀麗不合適飾演小昭。（《倚天屠龍記》2003年劇照）

+ 3 + 2

何琢言

何琢言的氣質和外表都很像可愛的丫環小昭，當然她也有演過雙兒。

不過她的外表太天真，令她和張無忌的感情也比較像兄妹之情，甚至她被紫衫龍王帶走，依依不捨地回望張無忌時，也有一種女孩被拐賣的感覺。

何琢言的氣質和外表都很像可愛的丫環小昭。（《倚天屠龍記》2009年劇照）

+ 4 + 3 + 2

許雅婷

2019版倚天屠龍記裏，許雅婷飾演的小昭外表可愛嬌柔，很符合原著的描述。但在這個版本中，周芷若的戲份增加並被洗白，在倚天屠龍記的四大美人中，小昭和殷離就沒那麼多發揮空間了。

許雅婷飾演小昭很符合原著的描述。（《倚天屠龍記》2019年劇照）

+ 2

有人說，每個男人都希望有一個小昭，美麗聰明又不咄咄逼人，不求回報地為自己付出。

不過這種便宜，現實就太罕有了。所以先看看屏幕上的小昭望梅止渴吧。那你最喜歡哪個小昭呢？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「十一版小昭：埋嚟睇埋嚟揀」​】

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