反修例陣營指林鄭未回應訴求　網民回帶：許志安個道歉真誠好多

6.16反對修訂《逃犯條例》大遊行後，行政長官林鄭月娥今日（18日）首次現身開記者會，她稱向每一位香港市民真誠道歉，又語帶硬咽表示，明白年輕人想擁有一個明白他們感受的行政長官，「我知道你們希望你們的特首是一個懂得聆聽、尊重關心年輕人的特首」。建制派及宗教領袖呼籲社會接受林鄭道歉，行政會議非官守議員亦發聲明，稱繼續鼎力協助林鄭施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭；總商會希望風波就此告一段落，「香港是時候重新出發」。 但反修例陣營批評林鄭未回應集會人士的5個訴求，包括撤回修例或撤銷暴動控罪等，對林鄭的道歉「不收貨」。而許多網民亦批評林鄭道歉誠意不足，更回帶到4月中旬的許志安與黃心穎出軌事件，「力讚」許志安道歉時眼淚鼻涕齊流，指「今日之後，終於知道許志安個道歉原來好真誠」，有網民紛紛表示，「睇到林鄭個記招，我決定原諒許志安」，甚至有網民笑稱：「我宣布許志安係今日大贏家。」

今年4月16日許志安就「安心偷食」事件召開記者會，向公眾交代痛哭至流鼻涕，並說：「我呢刻冇咗靈魂，係一個壞咗嘅人。」（資料圖片／盧翊銘攝）

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反修例人士形容林鄭的記招是「五無」，即撤回條例、不檢控被捕人士、撤銷暴動定性、追究警方濫用武力、下台等5項訢求都是「無」實質回應，有網民更形容以為在看林鄭競選辦記招。

不少網民隨即把今年4月16日「安心事件」曝光後，男主角許志安的道歉相片瘋傳，當時他公開哭着懺悔道歉，又在鏡頭前鞠躬。網民稱現在回看，覺得許志安這個人雖然「壞咗」，但道歉的態度十分真誠，此時在有對比下，「覺得許志安好值得原諒」。

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至今日(18日)，行政長官林鄭月娥召開記者會，親口向「每一位市民真誠道歉」，是她自周日(16日)大遊行後，首次露面，惟對民陣的5大訴求，全部都未作回應。(李澤彤攝)

有網民認為林鄭不妨把許志安當日的道歉稿二創成個人講話，如能講出自己是「冇咗靈魂嘅人，我係一個壞咗嘅特首」，再加上流着真誠地說「對唔住」，再加些一些實質承諾，如撤回修例及檢討「暴動」定性，相信有助緩和社會氣氛，「請許志安個公關啦，幫到手呀」。