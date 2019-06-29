【G20峰會】大阪變鬼城？封路後高速公路空無一人　相片超詭異

二十國集團（G20）峰會於本月28日至29日在日本舉行。多國首腦齊集大阪，保安工作當然要做得滴水不漏，隨了動員史上最大規模的警備，附近學校及公司都要停工停課，主要高速公路更是由27日起至30日封路或只許部份時段通行。不少人在高空拍下市內照片，只見幾乎無車無人的大阪就像一個「鬼城」一樣，非常超現實。

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行。因為保安關係，主要高速公路由27日起至30日封路或只許部份時段通行。幾乎無車無人的大阪就像一個「鬼城」一樣。（seirogan_cp Twitter圖片）

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從網民上載的高空圖片及片段可見，平日車水馬龍、連接大阪、神戶、京都與其周邊地區的阪神高速道路上完全空置，偶爾只有一兩部警察巡邏車經過，旁邊馬路亦只有零星車輛及行人。據大阪府警署資料，27日至30日期間，以阪神高速道路環狀線為中心，高速公路基本上都不能通行。而連接關西機場的公路及大橋等，則在非各國首腦通行時才會開放。元首們入住的酒店附近亦有大規模交通管制。

網民「Terrazi」拍下的封路前後對比圖：

許多日本網民對此景象都感到不可思議，更有人誤以為P圖（改圖），「好像拍電影一樣」、「如果可以像警察一樣在公路飛車應該很爽」、「城市模型」、「感覺空氣質素會好好」，亦有速遞員指因為路上車少，派貨速度比平常快了很多。

（Twitter）