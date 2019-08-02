網傳地盤挖出殭屍殘肢、有道士作法　網民話驚驚　法醫有說法…

香港地盤挖出殭屍？近日網上熱傳一組圖片，指本地一個地盤日前有道士在做法士，而WhatsApp對話內容指傳聞挖地殭屍，當中更有一隻疑似左腳殘肢的照片。網民對照片感到恐慌不安，不少人把一組相片聯想在一起，認為道士是為殘肢作法，大呼超恐怖。本身是法醫的港大病理學系副教授馬宣立看過照片後，對殘肢是否真實有保留，認為在香港潮濕的天氣及環境下，「斷肢」似乎顯得太乾。 多名網民指出事發地點是新界區某地盤，相片更有一間地盤公司的英文標記，《香港01》記者就事件向有關地盤公司查詢，正等候回覆。網上流傳的相片顯示日期為7月28日，《香港01》記者就事件向警方查詢，警察公共科係科回覆稱，有關區域近日沒有收到發現人體殘肢報告。

近日網上熱傳一組圖片，指本港一個地盤疑挖到疆屍，故有道士作法，地上擺了疑似施法陣式。（網上圖片）

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踏入農曆七月鬼門大開，不少人都會對神怪之事特別敏感，社交網站流傳多張照片，指新界地區某個地盤內傳聞挖到「彊屍（殭屍）」，照片日期顯示是7月28日，見到一群衣着像道士的人在工地周圍作法，室外地上更擺了疑似施法陣式，室內枱上則有不同一些人偶器具；而最令人不安的是，流傳的照片中有2張疑似左腳殘肢，看背景似在戶外岩石及泥土堆內被挖出。

身為法醫的港大病理學系副教授馬宣立看過疑似殘肢的照片，他指照片看不到腳踝的橫切面，而其中一張腳踝邊緣更有一圈白色物體，卻不知道是什麼，故對是否真的是殘肢都有保留。

近日網上熱傳一組圖片，指本港一個地盤疑挖到疆屍，故有道士作法，地上擺了疑似施法陣式。（網上圖片）

馬教授指，以香港夏天及過去一周時晴時雨又潮濕的天氣而言，圖中的疑似斷肢似乎太過乾爽，指如在沙漠的氣候或經防腐處理才有機會是這個樣子，「即使係手術截肢我都唔expect（預期）會見到咁樣，都會有細菌感染、會變得又淋又黑」，他亦質疑如果殘肢涉及地盤意外，切口則未必會這麼齊。

有網民指疑似斷肢的腳板似乎發腫，如扁平足，馬教授分析，如果屬真殘肢，其中一個可能性是肢體來自遇溺後的浮屍，因手腳會變成慘白，但以照片中肢體的乾爽度來說，屬遇溺死者的機會可算是非常低，又指「如果係（真殘肢），影相嗰個人應該會聞到好臭」。馬教授表示，一般人如看到斷肢，可從其切面是否見骨，看到筋腱來判斷是否真實，或者到附近找找有沒有發現其他肢體部份。

有網民亦認為殘肢可能只是道具，因被泥土埋過，應被壓得皮肉變型，如埋藏時日久遠，「唔變白骨都枯乾啦」，但照片中的斷腳如活人滿飽滿，質疑跟道士的相片放在一起，才會令人有所聯想，「地盤打齋好平常，如果挖到殘肢梗係要報警啦，大家可能諗多咗」。有網民指港產片《死開啲啦》亦有起樓的地盤挖出疆屍，結果疆屍復活四出活動，笑稱電影橋段變真。