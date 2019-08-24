【生活百科】DIY安裝掛牆架唔想鑽牆？　裝修佬介紹超易用法寶

文：裝修佬 朋友A看見家中的一幅牆沒有被充份利用，感覺有點「寡」，而且似乎有點浪費，有時都想安裝層架、飾物架、毛巾架等傢具上牆，但家中可能沒有電鑽，他亦不懂使用電鑽，加上不想鑽傷牆身，而找師傅只是為了鑽個窿又似乎大費周章，只好不了弓之。相信不少人都遇到朋友A的情況，今天就介紹一款「液體釘」，讓你無需電鑽都可以把喜歡的物品安裝上牆，並且提供一些以「液體釘」就可以輕鬆做到的裝飾牆身小主意！

使用簡單的「釘膠」可以負重30公斤，加設掛牆傢具的時候不需要額外鑽洞。（作者提供）

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可以取代鑽窿的產品就是這款「液體釘」，俗稱釘膠，本身是一種強力膠水，約一滴份量已有30公斤的負重力。對於一般大眾而言，都可以輕鬆使用釘膠，不需要像使用電鑽般既費力又大塵，而且只需要購買玻璃膠槍及一支釘膠即可。其使用方法與擠玻璃膠相似，都是非常簡單。切開開口後套上膠咀及固定於玻璃膠槍上，以Z字型擠到要黏貼的其中一個表面，黏貼後記得以膠紙固定24小時，之後移除膠紙即可。

釘膠適用於金屬、木材、鋁、纖維板、纖維水泥板、灰泥、玻璃等牆身，使用前必須確保牆身乾淨與乾爽。

如果只是要掛置物架而不想請師傅上門鑽洞，可以考慮使用釘膠。（網上圖片）

雖然使用釘膠非常方便，而且可以黏貼得相當牢固。不過「針冇兩頭利」，要移除釘膠就相當困難。所以在使用釘膠之前都要慎重考慮，如果短時間內想移除物品，就盡量不要使用釘膠了。

以下是一些可以使用釘膠的小型傢具，以供大家參考：

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