出差3天回家獲男友送上驚喜　「復活節島摩艾石像」現眼前秒傻眼

熱戀中的情侶不時都會為另一半送上驚喜表達愛意，但有時太過驚喜的確會嚇人一跳。有網民在facebook分享，指近日出差三天，回家一開門就被另一半贈送的驚喜嚇倒，眼前竟出現一座「復活節島摩艾石像」，嚇得樓主以為返錯屋企。

樓主回家一開門就被另一半贈送的驚喜禮物嚇倒，眼前竟是一座「復活節島摩艾石像」。（fb「爆廢公社二館」圖片）

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台灣一名女網民日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，分享另一半在她出差3天期間，為自己準備最特別的禮物，竟是在家中擺放一座摩艾石像。從照片可見，石像跟房門差不多高，猶如電影《翻生侏羅館》中的「Gum Gum」般，呆站在家中，非常可愛。樓主表示自己很喜歡摩艾，於是另一半為她特別訂造，只單純為了擺設，但師傅曾說可以造成置物櫃、收納櫃或展示台。

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帖文引起熱議，不少網民都感到驚奇，「怎樣搬回家的？」、「好佔空間，不過很可愛呀！」、「要餵他吃香口膠嗎？」亦有摩艾迷稱，「送我這個，我可能就嫁了」、「不得不說你另一半超狂！」，又曬出其他收藏，雖然放不了那麼大件，但迷你版也有不少。