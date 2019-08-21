超市有免費碎洋蔥　貪心大媽裝3袋拎走　網民：無恥近乎神勇

不少餐廳或超市都會提供免費配料，供客人自行取用，即使商家當成消耗品提供，但有些人盡是找小便宜。有台灣網民在facebook爆料指，見到一名大媽逛超市時，居然裝了3大個膠袋的洋蔥碎，質疑她買了甚麼貨品，需要拿這麼多洋蔥。有人笑言她的家人可能未來一星期都要吃洋蔥炒蛋，「有種就當場吃掉」、「誰家的大媽請領回」。

有台灣網民拍到，一名大媽在好市多的配料區狂裝免費的碎洋蔥。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆怨公社」分享圖片，稱周日在北投看到大媽狂拿碎洋蔥的畫面。從照片可見，一名短髮大媽一臉認真地用透明膠袋裝起碎洋蔥，當時她已經裝起了3袋。

有台灣網民拍到，一名大媽在好市多的配料區狂裝免費的碎洋蔥。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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不少網民一眼就認出這是好市多（Costco）大賣場，這是自助配料區，讓客人免費拿取，用來配搭食物，例如熱狗等，由於好市多採取會員制購物，顧客購物要先交會員費成為會員，故此，有不少貪心的人仗着自己付了會員費，狂拿裏面的配料。

網民競猜大媽拿這麼多洋蔥到底有何用途，例如「泡浴」、「炒蛋」，但許多人都炮轟大媽只是見到免費東西而起貪念，又稱其實這情況並不罕見，有留言分享，曾在大賣場見過有人連冰塊都要一袋袋的裝走，形容這些人「知恥近乎勇，無恥近乎神勇」，又着她的家人「快領回大媽」，「子女可以多給點家用嗎」。不過，有網民替大媽抱不平，稱她可能真的買了很多要配搭洋蔥，「說不定買了100隻熱狗外帶」。

（facebook群組「爆怨公社」）