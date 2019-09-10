【天價電費單】交成萬蚊住戶震驚　過來人教一招隨時畀少一半

夏天開冷氣電費成千蚊唔出奇，屋企大幾千蚊都有可能，但超過一萬蚊未免太誇張了吧。有網民在fb分享一張近日收到的電費單，顯示要支付的電費高達10251元，令人難以置信。不少網民嚇親反問戶主究竟點用電，建議查清楚，有過來人提出一招，原來只要向中電反映情況並要求換成電子錶，電費或能減少25%至50%。

有網民分享高達萬元的天價電費單。（fb「僱主工人姐姐互相討論區」）

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有關住戶把電費單在fb群組「僱主工人姐姐互相討論區」分享，顯示有關單位在6月19日至8月19日共兩個月之間，用電量達5845度，涉及電力費用達8685元，而燃料調整費則為1668元，就算獲電費舒緩計劃減去100元，總電費額亦達10251元。

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這天價電費單嚇倒不少網民，不少人反問如何用電，才能用這麼多電，被問是否住所太大，戶主稱1500呎，指平日電費也不算便宜，上一次也要交7600元，惟沒想到一樣使用，這次卻會貴了3000元。

有人笑問戶主是否在開「掘礦」（獲取比特幣的勘探方式），又笑問會否擔心被警方懷疑用單位種大麻，戶主也只無奈稱其實有差不多一個月不在家，電費應減不應加，她也要研究一下究竟什麼原因導致電費如此高。有人擔心戶主被偷電，又認為她應向中電了解是否計錯。

有同樣收過天價電費單的網民，建議戶主向中電反映電費有問題，然後要求更換電錶，由機械錶換成電子式，他指自己換錶後，電費減至以往25至50%，他指換錶時中電曾稱如事後發現不涉壞錶或會收取換錶費用，但最終沒有收取，涉事戶主看到其分享後也指會試一下。

（fb群組「僱主工人姐姐互相討論區」）