10蚊變484萬！英國男二手店買平價花瓶　拍賣先知係乾隆家傳之寶

市面上很多古董名畫都是仿製品，價值有限。不過英國一名男子就非常幸運，日前他逛平價慈善商店時，發現一個中式造型的小花瓶，當下他覺得造型好看，便以1英鎊（約10港元）的價格買回去，再把花瓶放在拍賣網站上出售。他萬萬沒想到，這只花瓶竟是清朝乾隆皇帝的家傳珍寶，最終由拍賣行以48.4萬英鎊（約484萬港元）高價賣出。

英國一名男子從二手義賣商店以1英鎊買來一個花瓶，他之後才道這原來是中國清朝皇帝乾隆的家傳之寶。（Sworders Fine Art Auctions網頁圖片）

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該名來自赫特福德郡（Hertfordshire）的男子，在二手義賣商店發現這個花瓶，當時他認為這個花瓶造型相當優雅，於是買下。之後他又將花瓶放在eBay上拍賣，當叫價愈來愈高去到38萬鎊（約380萬港元）的時候，他才意識到自己撿到寶。

男子於是取消eBay上的拍賣，將花瓶帶至藝術品拍賣公司「Sworders」鑑定，想不到專家告訴他，這是黃色的梨形花瓶名為「清乾隆黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，顧名思義就是18世紀中國乾隆皇帝的傳家寶，上面更有乾隆皇帝的親筆御題詩詞，「一瓣名香靜裏焚，篆煙縷縷白如雲。幽情未許旁人會，手自繙書到夕曛」，花瓶中西合璧使用「洋彩」着色，代表乾隆盛世的創新工藝。

拍賣行原本估計拍賣成交價最高只有8萬英鎊，但最後以48.4萬英鎊的高價成交。（Sworders Fine Art Auctions網頁圖片）

不僅如此，上方還刻有乾隆的家徽，表示不會外傳，以及有「乾隆辰翰」、「惟精惟一」的玉璽，是鑑定乾隆皇帝御覽御筆書畫真偽的重要依據。男子知道花瓶大有來頭後欣喜若狂，最後由拍賣公司以48.4萬英鎊的價格成交，比起預計的成交價8萬鎊（約80萬港元）多出超過5倍。男子表示，會將這筆錢放在3歲女兒未來的教育上。

「Sworders」亞洲藝術部門負責人Yexue Li表示，該花瓶相當獨特，上面有皇帝的題詞，顯示是乾隆委託製作的，她也大讚，「這是很棒的故事，不但彰顯了文化和藝術品的價值，賣家也得到了一筆收入，改變了他的人生」。

（綜合）