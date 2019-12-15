【靜心・淨心】打坐配合烏龜式呼吸法　踢走煩躁兼增強抵抗力

編按：除了傷風感冒的時候，在正常情況下呼吸只是下意識的動作，按不經意的速度在進行着，我們甚至不會留意到呼吸的「存在」。原來呼吸快慢跟身體健康息息相關，而有意識地刻意控制呼吸速度，對身體更有莫大裨益。

只要能成功靜坐，都一定能達到「靜心」的效果。（Getty Images／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

常有人問我：「醫師，你說的靜心跟靜坐有沒有一樣？」它們有時候是一樣的，有時候又不一樣，不一定。好啦，我知道這樣的回答很欠揍，有說像是沒說一樣，現在來講仔細一點。靜心是比靜坐更大的概念，而靜坐是靜心的方法之一。

有人坐是坐不住，走路反而很能靜下來，這樣的人，就很適合動態靜心，以行禪的方式來修心。而為了要提升創造力的靜心、想要治癒疾病的靜心、只圖一個放空歸零的靜心……各有相對應的方法，有可能透過靜坐就能達成，也有可能透過靜坐以外的方法達成。事實上，就連靜坐，方式都不只一種，依照目的、時間、個人稟賦與條件，靜坐的方式能有千千萬萬種。

但縱使靜坐方式有千千萬萬種，但我認為不管是哪一種，只要是成功的靜坐， 都一定能達到「靜心」這樣的效果。雖然靜坐方式千千萬萬種，但總要幫沒好好靜坐過的人，來起個頭。

入門款我建議，就來學烏龜吧！好好人不做，學烏龜幹嘛呢？因為烏龜長壽又吉祥，最厲害是每分鐘只需要呼吸三到五次（人類大約十二到二十次），翻翻生物圖鑑，那些壽命比人類還長的像是蛇啊、烏龜、大象啊，呼吸頻率都非常慢。

烏龜最慢是每分鐘需要呼吸三至五次，而壽命比人類還長的蛇、烏龜、大象等動物，呼吸頻率都是非常慢。（Getty Images／視覺中國）

剛開始練習「龜息法」極少人能真正把呼吸降到每分鐘五次以下，就連非常頂尖的自行車選手在休息狀態，每分鐘都還有六次，所以不用感到壓力，只要心裡想著「像烏龜那樣」盡量放慢就可以，無需太在意數字。

龜息法的慢呼吸「調息綿綿、深入丹田」，是一種丹田呼吸、腹式呼吸，用意念、有意識地將自然清氣吸入到肚臍下小腹的位置，一直吸一直吸，吸到最飽再憋住，等憋不住時再吐氣。

我們現在還特意要「想著」，氣才下得去，你去觀察那剛出生的嬰兒，這些小寶貝，天生就是腹式呼吸的高手。「專氣致柔，能如嬰兒乎？」老子透露養生的最高境界，你能回歸到初生嬰兒那樣呼吸、那樣筋柔氣和、那樣淡泊無欲、那樣道體渾然天成嗎？我所謂的「龜息法」，只講究呼吸要呼吸得像烏龜一樣慢、像嬰兒一樣深。

從西醫的角度來看，這樣子的呼吸法，能活化副交感神經，對急躁不安的人，產生立即的放鬆作用。想要改變心情甩開憂鬱，龜息法是我目前試過最快、最有效又無副作用的方法。

此外，依個人體質不同，練習緩慢深長的龜息呼吸，還有增加抵抗力、提高血液帶氧量、改善慢性疲勞症狀、舒緩肩頸背部緊繃、降血壓、止頭痛，白天幫助創造更佳的運動表現，夜晚幫助進入更深層的睡眠狀態等等益處。又由於呼吸帶動腹部運動的關係，有輕微便祕症狀的人，可能還會體驗到不同以往的順暢感。

三個進階小祕訣 排濁氣：吐氣的時候，可以觀想身體裡的濁氣、穢氣、病氣，通通透過呼氣，排出體外，療癒效果更佳。 數息：覺得心很亂，雜念特別多時，宜加入「數息」幫助放空。每次呼氣數一、二、三……九，然後再回到一、二、三……九，如此重複。萬一還沒數到九就有其他念頭冒出來， 重新回到一，重數。 隨息：不喜歡數息的人，可練習「隨息」。意思就是，有意識地去察覺每一口吸氣、每一次吐氣，就觀察呼吸這件事，活在當下的時空裡，不做他想。

以上是《靜心・淨心—52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》的內容節錄

書名：《靜心・淨心—52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》（時報出版）

作者：洛桑加參

現任Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人、美國哈佛醫學院研究醫師、臺北榮總白金逆齡中心執行長。二○一六年於臺北大直創辦「Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團」，獨創「ACT自體生長因子療法」，精擅「免疫細胞療法」、「幹細胞療法」、「血液淨化」、「慢性病調養」與「睡眠調理」。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。作品散見於各大媒體，著有《不生病的藏傳養生術》時報出版。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。