【韓國文化】點解韓國只有幾個姓氏？從古時朝鮮的階級制度說起…

編按：有沒有想過為什麼韓國這麼大的地方，可是姓氏卻幾乎都一樣？下文作者分享的冷知識或可解除你心中的疑惑。

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姓氏是只限皇室和貴族使用，因為他們覺得使用中國的姓氏會使自己變得更高貴優雅，令姓氏成為身份的象徵。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

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即使不是k-pop迷，不是韓劇迷，也不難發現韓國人通常只有幾個姓氏。但到底是什麼原因令韓國人不是姓李，姓朴，就是姓金呢？這就要追溯到古時的朝鮮了。

在高麗王朝前，韓國人是沒有姓氏的。直到公元7世紀，王朝的晚期時才開始採用姓氏。最初，姓氏是只限皇室和貴族使用，因為他們覺得使用中國的姓氏會使自己變得更高貴優雅，令姓氏成為身份的象徵。

不同地方也出現了仕紳，太祖王健為吸納他們，因此放寬擁有姓氏的權利，賜下姓氏給一眾朝廷大臣，令姓氏不再是皇室貴族獨有的象徵。（《云畫的月光》劇照）

在918至1392年間，因為不同地方也出現了仕紳，太祖王健為吸納他們，因此放寬擁有姓氏的權利，賜下姓氏給一眾朝廷大臣，令姓氏不再是皇室貴族獨有的象徵。另外，在1047年時，由於朝廷希望為社會不同的階層提供晉升機會，因此實行了科舉制度，並要求所有參加科舉的人都擁有姓氏，因而令姓氏更為普及。

隨着愈來愈多人擁有姓氏，一般的上流家族，例如商人也能透過購買別人的族譜來取得其姓氏。方法就是商人可以付大量的金錢，要求擁有姓氏的家族在族譜上寫下自己的名字來取得他們的姓氏。

由於相同的姓氏實在太多，所以同姓同宗的婚姻是被禁止的，以免大家與有血源關係的人結婚。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

因為當時的官員大多是使用「李」、「金」、「朴」等姓氏，而購買姓氏的人一般也沒有自己改新的姓氏，令以上幾個姓氏在上流社會更為普及。後來，由於不少他們的後代和配偶繼成了這些姓氏，因此，這些姓氏成為了主流。為了區分不同的家族，他們亦會在姓氏前加上祖藉，例如「慶州朴氏」或「仁川李氏」等。同時，由於相同的姓氏實在太多，所以同姓同宗的婚姻是被禁止的，以免大家與有血源關係的人結婚，此制度後來在1997年廢除了。

朝鮮廢除了階級制度，允許平民擁有自己的姓氏。（《七日的王妃》劇照）

1894年，朝鮮廢除了階級制度，允許平民擁有自己的姓氏。社會地位比較低的人，通常會選擇主人或上流人士的姓氏。而在1909年，韓國更要求每個人都必須擁有姓氏，國民亦傾向使用當時的主流姓氏作為自己的姓氏，因此令常見的姓氏更常見！

最後，這就造成了現今大多數韓國人都是姓「金」、「李」、「朴」等的現象。

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內容提供：褪色的白

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「姓氏眾多 為什麼韓國人都只是姓「金」、「李」、「朴」？」​】

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