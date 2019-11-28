送餐途中驚見女子河中遇溺　外賣員捨身救人獲網民激讚夠英勇

救人一命勝造七級浮屠！最近facebook瘋傳一條FoodPanda外賣員救人片段，可見有女子於河中遇溺，幾乎失去性命。本來在送餐途中的外賣員見狀即二話不說衝進水中救人，把女子拉回岸邊。不少網民力讚外賣員見義勇為，又稱幸好有他出現才及時阻止悲劇。

馬來西亞一女子意圖輕生，臉朝河水幾乎沒命，本來在送餐途中的外賣員見狀即二話不說衝進水中救人，把女生拉回岸邊。（fb專頁「我們是馬來西亞人」片段截圖）

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該片段日前於fb專頁「我們是馬來西亞人」上載後，引來大批網民討論。據指片內的FoodPanda外賣員本來正駕駛電單車送餐，途中目撃一女子在巴生河（Klang River）內臉朝水底飄浮，懷疑她跳河輕生。外賣員於是即時停車，更奮勇地跳進河中拯救該名奄奄一息的女子。

片中可見，外賣員本來站在河旁的岩石上，之後見到女子浮於水中非常虛弱，遂大步走進水中，即使水深至膝蓋亦未有絲毫退縮，結果不需10秒就成功用雙手捉住女子，並把她翻轉身，再慢慢拉回岸邊。

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網民紛紛留言大讚外賣員行為英勇，及時救了女子一命，「做得好！上帝會保佑你的」、「即使趕著送餐，還能奮不顧身下去救人，讓人敬佩！」、「我要給這位英雄100個讚」、「這名外送員及時拯救了一條生命！公司一定要另外給他獎金才行」、「勇氣可嘉，敬佩！」。



（fb專頁「我們是馬來西亞人」）